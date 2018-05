Pietų Omaną sustiprėjęs ciklonas pasiekė penktadienį, po to, kai ketvirtadienį talžė Sokotrą. Omano Nacionalinis civilinės saugos komitetas šeštadienį pranešė, kad žuvusiųjų skaičius šioje šalyje padidėjo nuo dviejų iki keturių. Trečia auka yra azijietis, kurio palaikai buvo rasti vėlai šeštadienį, o ketvirtas žuvusysis yra jaunas omanietis, kurio automobilį nunešė potvynio srautas, vėlai šeštadienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė komiteto atstovas. Anksčiau buvo pranešta apie žuvusį vyrą ir 12 metų mergaitę. Sokotros gubernatorius Ramzy Mahrousas sekmadienį sakė, kad šioje saloje per cikloną žuvusių žmonių skaičius išlieka septyni: penki jemeniečiai ir du jūrininkai indai. Dar aštuoni jūrininkai indai yra dingę. Maždaug tūkstantis šeimų Sokotroje, kur gyvena maždaug 60 tūkst. žmonių, buvo evakuoti, nes audra apgadino jų namus. Omano meteorologai vėlai šeštadienį paskelbė, kad „tiesioginis šios atogrąžų sistemos poveikis baigėsi“. Vėlai šeštadienį susilpnėjusi audra pasiekė Saudo Arabijos Rub al Chalio dykumą, kuri yra tarp sausringiausių pasaulyje. Karalystės meteorologai sekmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė, kad 60 km per val. vėjas sukėlė smarkias smėlio audras. Jordanijos meteorologijos agentūra WASM prognozavo, kad lietus tęsis dar dvi dienas ir kad šiame rajone iškris daugiau kaip 100 mm lietaus – kone šešiskart daugiau už metinį vidurkį.

