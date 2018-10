Kaimyninio Bangladešo pareigūnai sakė, kad parengtis paskelbta pajūryje esančiame Koks Bazaro rajone, kur palapinėse ir bambukų lūšnose glaudžiasi maždaug milijonas rohinjų pabėgėlių iš Mianmaro. Ciklonas „Titli“, kuris virš Bengalijos įlankos sustiprėjo iki „labai smarkios cikloninės audros“, anksti ketvirtadienį pasiekė rytinę Indijos pakrantę, pranešė naujienų agentūra „Press Trust of India“ (PTI). Ciklonas „Titli“ talžo Rytų Indiją AP / Scanpix Pranešta, kad vėjo greitis siekia 150 km per val., o gūsių – 165 km per valandą. Vienas vyras žuvo sugriuvus namui, o kitą užmušė nuvirtęs medis, PTI sakė gelbėjimo tarnybos pareigūnas. Odišos valstijos vyriausybė trečiadienį iš penkių pajūrio rajonų evakavo daugiau kaip 300 tūkst. žmonių, o vietos mokykloms, koledžams ir vaikų priežiūros centrams buvo nurodyta nedirbti. Žvejams patarta neplaukti į jūrą. Į saugias vietas gali būti perkelta ir daugiau žmonių, sakė valstijos vyriausiasis ministras Naveenas Patnaikas. Perkeltieji apgyvendinti daugiau kaip 1,1 tūkst. laikinų prieglaudų. 123 nėščiąsias pareigūnai nuvežė į ligonines. Pareigūnai PTI pasakojo, kad vėjas vartė medžius ir elektros stulpus, apgadino kelių ir namų. Bangladešo vyriausybės rohinjų reikalų komisaras Mohammadas Abul Kalamas sakė, kad ciklono atneštos liūtys Koks Bazare pila jau trys dienos. „Mums galioja parengtis. Ėmėmės adekvačių atsargumo priemonių“, – naujienų agentūrai AFP sakė M. A. Kalamas. Jis pridūrė, kad Daka prieš audrą surengė susitikimų su pabėgėlių stovyklose veikiančiomis agentūromis. Ciklonas „Titli“ talžo Rytų Indiją AP / Scanpix

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.