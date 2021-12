Cichanouskajos vyrui – 18 metų įkalinimo bausmė

Kitam garsiam bylos figūrantui, opozicijos politikui veteranui Mikalajui Statkevičiui skirta 14 metų įkalinimo bausmė, iš šalies pietryčiuose esančio Gomelio miesto pranešė Baltarusijos valstybinis laikraštis „Sovetskaja Belorussija“.

Tuo metu į Lietuvą pasitraukusi Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja antradienį pasmerkė jos sutuoktiniui skirtą įkalinimo bausmę pavadinusi ją A. Lukašenkos režimo „kerštu“ ir pažadėjo tęsti savo darbą.

„Diktatorius viešai keršija savo stipriausiems oponentams“, – parašė ji socialiniame tinkle „Twitter“, kai jos vyrui buvo paskelbtas nuosprendis.

„Slėpdamas politinius kalinius uždaruose teismo procesuose jis tikisi tylomis tęsti represijas. Tačiau visas pasaulis stebi. Mes nesustosime“, – pridūrė S. Cichanouskaja.

My husband, Siarhei Tsikhanouski, is sentenced to 18 years in prison. The dictator publicly takes revenge on his strongest opponents. While hiding the political prisoners in closed trials, he hopes to continue repressions in silence. But the whole world watches. We won't stop. ✊ pic.twitter.com/hdnHj8y6HZ