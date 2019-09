A. Gibney, žinomas savo skrupulingomis, negrožinėmis juostomis, tokiomis kaip „Enron: The Smartest Guys in the Room“ ir „Taxi to the Dark Side“, iš žurnalisto perspektyvos analizuoja sudėtingą ir prieštaringai vertinamą M. Chodorkovskio figūrą savo naujausiame filme, kuriame taip pat apžvelgiama, „kaip Rusijoje funkcionuoja valdžia“.

Juostoje „Citizen K“ pasakojama M. Chodorkovskio, kažkada buvusio turtingiausiu Rusijos žmogumi, 2003-aisiais įkalinto ir dešimtmetį praleidusio Sibiro kalėjime už mokesčių vengimą, istorija.

Buvęs naftos magnatas dabar gyvena Jungtinėje Karalystėje ir yra tapęs vienu balsingiausių V. Putino kritikų.

„Šiandien Rusija yra ne tik autoritarinė valstybė; tai yra valstybė, kurią užvaldė mafija“, – šeštadienį per spaudos konferenciją, surengtą prieš filmo seansą Venecijoje, sakė M. Chodorkovskis.

Dokumentinė juosta festivalyje buvo priimta entuziastingai. Davidas Rooney iš leidinio „The Hollywood Reporter“ pavadino šį filmą „aiškiai suprantama ataskaita apie posovietinės Rusijos netvirtą perėjimą nuo komunizmo prie laisvosios rinkos ekonomikos, tapusį gangsterių kapitalizmo laukiniais vakarais“ ir „karčiu Putino Rusijos portretu“.

Pats A. Gibney savo filmą vadina „pamokomu pavyzdžiu“ kitoms demokratijoms ir sako, kad po 2016 metų rinkimų „amerikiečius kažkodėl yra apsėdusi Rusija“.

Kurdamas filmą jis kalbėjosi su M. Chodorkovskiu daugiau kaip 20 valandų.

Guy Lodge'as iš leidinio „Variety“ apibūdino „Citizen K“ kaip kupiną „aštrios įtampos tarp heroizmo ir niekšiškumo“ ir sakė, kad juostoje vaizduojamo M. Chodorkovskio „politinio kurso pokytis yra beveik pernelyg geras, pernelyg tvarkingas, kad būtų tikras“.

Pasak kritiko, A. Gibney dokumentiniame filme „tai yra pokytis, atveriantis daug konfliktų ir prieštaravimų sunkumų patiriančioje posovietinės Rusijos kapitalistinėje demokratijoje“.

M. Chodorkovskis, kurio valdyta naftos milžinė „Jukos“ galiausiai buvo išardyta, buvo vienas iš nedaugelio asmenų, kuriems pavyko sukaupti didžiulius turtus praėjusio amžiaus 9-e dešimtmetyje, kai Rusijoje buvo vykdomos laisvosios rinkos reformos.

Tuo laikotarpiu V. Putinas sparčiai kilo karjeros laiptais šalies žvalgybos tarnybose, kol galiausiai 1999-aisiais tuometis Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas paskyrė jį premjeru. Metais vėliau V. Putinas tapo šalies vadovu.

Kremliaus šeimininku tapęs V. Putinas greitai pradėjo stiprinti savo valdžią: padidino parlamento kontrolę, ėmė reikalauti lojalumo iš žiniasklaidos bei spausti itin turtingus oligarchus.

Trečią dešimtmetį valdžioje pradėjusio V. Putino reitingai yra pastebimai nusmukę, o pastarosiomis savaitėmis sostinėje Maskvoje vyksta masiniai protestai, kuriuose tūkstančiai žmonių reikalauja laisvų ir sąžiningų rinkimų.

M. Chodorkovskis, finansuojantis Atvirosios Rusijos judėjimą, sakė, kad šalyje daugėja politinių kalinių.

„Rusijoje demokratija yra tai, už ką turime kovoti ir brangiai mokėti“, – sakė jis.