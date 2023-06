Chersono srityje per rusų pajėgų surengtus apšaudymus nukentėjo du žmonės

Ukrainos Chersono srityje penktadienio rytą per rusų pajėgų surengtas atakas nukentėjo du žmonės. Rusijos daliniai atakavo gyvenamąją teritoriją Chersone, pranešė gubernatorius Oleksandras Prokudinas. Buvo sunkiai sužeista 72 metų moteris. Be to, rusams iš artilerijos apšaudžius Mychailivkos kaimą nukentėjo 70-metis vyras.