Policijos teigimu, apie 5500 žmonių protestavo prieš JT migracijos paktą. Protestą organizavo flamandų dešiniųjų partijos. Tuo tarpu apie 1000 žmonių susirinko į kontrprotestą, organizuotą kairiųjų organizacijų, raginančių pritarti naujam migracijos paktui.

Pirmadienį vykusiame JT susirinkime Maroke 164 pasaulio šalys pasirašė susitarimą dėl migracijos. Paktas susilaukė daug kritikos iš kai kurių Europos politikų, teigiančių, kad paktas gali dar labiau padidinti imigraciją į ES, kai kurioms šalims vis labiau ribojant pabėgėlių ir kitų migrantų priėmimą.

Protestuotojai šaukė Belgijos premjero Charleso Michelio vardą, ragindami jį atsistatydinti ir prieštaraudami priimtam JT migracijos paktui.

Protestuotojams bandant įeiti į Europos Komisijos (EK) pastatą, antiriaušinės policijos pareigūnai, norėdami išvaikyti minią, panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas.

Gyventojai dalijasi vaizdo įrašais iš chaoso apimto Briuselio.

Chaos in EU's capital #Brussels.

Massive protests have erupted in Brussels against adoption of #UNMigrationCompact. Signing of this compact means Belgium has been sold to Globalists.

Protestors have been beaten and arrested. pic.twitter.com/uz0Spp1QCg

— Oom Ashii (@AshiiK11) 16 December 2018