Tai „Telegram“ kanale pranešė Černihivo srities karinės administracijos vadovas Viačeslavas Čausas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Nuo raketos smūgio vienoje iš Černihivo srities gyvenviečių nukentėjo kultūros centro pastatas. Preliminariais duomenimis, nukentėjusiųjų nėra. Kita informacija tikslinama", – rašoma pranešime.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, penktadienį rusai raketomis atakuoja Černihivo sritį.

As a result of the strike on the Chernihiv region, the building of the local house of culture was damaged. pic.twitter.com/U3wZIOQDLP