„Taikos sutartis buvo sudaryta“, – sakoma prezidento Faustino-Archange'o Touaderos vyriausybės „Twitter“ žinutėje, paskelbtoje kitą dieną po sprendimo sustabdyti Afrikos Sąjungos remiamas konflikto šalių derybas, tvyrant nuogąstavimams dėl amnestijos. „Šis susitarimas turėtų būti parafuotas rytoj (sekmadienį), o jos pasirašymas įvyks Bangyje artimiausiomis dienomis“, – nurodoma pranešime. Tuo metu Afrikos Sąjungos komisaras taikos ir saugumo reikalams Smailas Chergui savo „Twitter“ paskyroje patvirtino, kad sutartis tarp Bangio vyriausybės ir 14 ginkluotų grupių iš esmės jau yra suderinta, nors dar ketinama tartis dėl kai kurių detalių. „Esu susikuklinęs galėdamas paskelbti, kad dėl šio pavyzdinio bendradarbiavimo, kurio sulaukiau tiek iš CAR vyriausybės, tiek iš 14 ginkluotų grupių, šiandien užsitikrinome taikos susitarimą CAR žmonių labui“, – rašė jis. Centrinės Afrikos Respublika, viena neturtingiausių valstybių pasaulyje, dar nėra atsigavusi po 2013 metų pilietinio karo, įsiplieskusio, kai prezidentas krikščionis Francois Bozize'as buvo nuverstas sukilėlių aljanso „Seleka“, sudaryto daugiausiai iš musulmonų grupuočių. Krikščionys, sudarantys apie 80 proc. CAR gyventojų, atsakydami organizavo savisaugos dalinius, pramintus antibalakininkų daliniais, turint omenyje mačetes (balaka), plačiai naudotas „Seleka“sukilėlių. Per šį smurtą žuvo tūkstančiai žmonių, apie 700 tūkst. buvo priversti persikelti į kitas šalies vietas, o dar 570 tūkst. pabėgo į užsienį. „Džiaugiamės, kad buvo pasiektas konsensusas dėl opiausių klausimų – amnestijos sukarintų grupių nariams ir visas grupes įtraukiančios vyriausybės“, – sakė vienos iš pagrindinių kovotojų grupių, Liaudies fronto už Centrinės Afrikos Respublikos atgimimą (FPRC), atstovas Aboubakaras Sidikas. Sausio 24-ąją pradėtos derybos ne kartą buvo sustabdytos, tvyrant susirūpinimui dėl įvairių opių problemų, įskaitant kovotojų reikalavimą suteikti amnestiją. Spaudžiant Vakarų šalims Bangis kaskart atsisakydavo suteikti malonę kovotojų vadams, nes kai kuriems iš jų yra taikomos Jungtinių Tautų sankcijos arba jie minimu JT ataskaitose dėl įtariamų žmogaus teisių pažeidimų. Ši taikos iniciatyva smurto nesistabdė. Nuo derybų pradžios daugiausiai musulmoniška Sąjunga už taiką (UPC) įvykdė kelis išpuolius centrinėje Vakos prefektūroje. Nuo neramumų pradžios buvo pasirašytos jau septynios taikos sutartys, bet nė viena jų nesugebėjo atkurti stabilumo.

