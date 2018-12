BIS savo metinėje ataskaitoje informavo, kad šios atakos buvo dalis kibernetinio puolimo programos „Turla“, vykdomos Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB), ir kampanijos APT28, vykdomos šios šalies karinės žvalgybos tarnybos GRU. Panašių atakų patyrė ir kitos Europos šalys. BIS nurodė, kad per ataką, prasidėjusią 2016 metų pradžioje, buvo įsilaužta į 150 elektroninio pašto paskyrų. Ši kenkėjiška veikla buvo aptikta praeitais metais. Čekijos žvalgyba pridūrė, kad puolimas buvo išmoningai suplanuotas, ekspertai įsitikinę, kad jį organizavo kita valstybė. BIS pažymėjo, kkad 2016 metų gruodį buvo pradėta atskira kompiuterinių įsilaužimų operacija. Premjeras Andrejus Babišas sakė, kad jo vyriausybė sausį svarstys BIS išvadas.

