Be to, nuo rugsėjo dirbantis Romanas Prymula, kuris yra epidemiologas, be kaukės įsėdo į savo automobilį su vairuotoju, pranešė dienraštis „Blesk“.

Ministro veiksmus kritikavo socialinės žiniasklaidos vartotojai, opozicija ir net valdančioji koalicija, Čekijoje fiksuojant prasčiausius Europoje sergamumo COVID-19 rodiklius.

„Taisyklės turi galioti visiems be išimčių“, – sakė vidaus reikalų ministras Janas Hamačekas, vadovaujantis vyriausybės krizės komitetui. Jo pareiškimą citavo naujienų agentūra ČTK.

„Jis nebegali dirbti sveikatos apsaugos ministru“, – pridūrė J. Hamačekas.

Vidaus reikalų ministras vadovauja kairiojo sparno Socialdemokratų partijai, dirbančiai vyriausybėje su valdančiuoju populistiniu judėjimu ANO, kuris paskyrė R. Prymulą.

„Kaip gali taisykles nustatinėti jas laužantis žmogus?“ – kalbėdamasis su žurnalistais klausė opozicinės Pilietinės demokratijos partijos (ODS) vadovas Petras Fiala.

10,7 mln. gyventojų turinčioje ES narėje Čekijoje nuo kovo jau užregistruota daugiau kaip 223 tūkst. užsikrėtimo koronavirusu atvejų, įskaitant 1 845 mirties atvejus.

Dabar šalis pirmauja ES pagal naujų mirties atvejų skaičių ir užsikrėtimo atvejų skaičių 100 tūkst. gyventojų.

Trečiadienį R. Prymula paskelbė, kad kovodama su dideliu naujų COVID-19 atvejų šuoliu vyriausybė iki lapkričio 3-iosios suvaržys judėjimą ir uždarys daugumą parduotuvių bei paslaugų įmonių.

Kovodama su antrąja koronaviruso infekcijos banga Čekijos vyriausybė taip pat paskelbė reikalavimą dėvėti kaukes daugumoje vietų ir uždarė mokyklas, restoranus, barus, kino sales, teatrus, muziejus ir baseinus visoje šalyje.

R. Prymula yra ne vienintelis vyriausybės narys, sulaukęs kritikos dėl elgesio per koronaviruso krizę.

Premjeras Andrejus Babišas vasarą atostogavo Kretoje, prieš tai paraginęs čekus likti namie, o vicepremjerė Alena Schillerova stebino tobulomis šukuosenomis per pirmą viruso bangą, kai visos kirpyklos buvo uždarytos.