Prorusiškai nusiteikęs ES narės Čekijos kairiųjų veteranas M. Zemamanas tokius pasisakymus išreiškė po susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Juodosios jūros kurorte Sočyje. „Aš šioms sankcijoms nepritariau... ir joms jau seniai prieštarauju. Tai ne tik Europos sankcijų Rusijai klausimas, bet ir Rusijos sankcijų ES“, – sakė M. Zemanas. „Pone prezidente, mes privalome tai baigti!“ - sakė jis Vladimirui Putinui. Santykiai tarp Briuselio ir Maskvos smarkiai pašlijo 2014 metais, Rusijai aneksavus Juodosios jūros Krymo pusiasalį. Europos Sąjunga nuo tada pradėjo taikyti griežtas ekonomines sankcijas, daugiausia bankams, taip pat ir gynybos ir naftos bendrovėms. Rusija atsakė uždrausdama maisto produktų iš ES valstybių importą. Susiję straipsniai: M. Zemanas oficialiai pranešė vėl kovosiąs dėl Čekijos prezidento posto Po įtūžį sukėlusio Čekijos prezidento pasisakymo – raginimas duoti atkirtį „Grįžimas prie normalių Rusijos ir ES santykių tarnautų Maskvos ir Prahos interesams“, – sakė V. Putinas, padėkodamas M. Zemanui už „jo pastangas Rusijos ir Čekijos santykiams plėtoti“. 73-ejų M. Zemanas dalyvaus rinkimuose sausį, kur spėjama bus išrinktas antrai kadencijai.











