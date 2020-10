Vieno bulvarinio laikraščio fotografas praėjusią savaitę pastebėjo R. Prymulą išeinantį iš restorano, kuris pagal jo paties įvestas kovos su viruso plitimu priemones turėjo būti uždarytas.

Be to, nuo rugsėjo dirbantis ministras, kuris yra epidemiologas, be kaukės įsėdo į savo automobilį su vairuotoju, pranešė dienraštis „Blesk“.

10,7 mln. gyventojų turinčioje Europos Sąjungos narėje Čekijoje nuo kovo jau užregistruota beveik 270 tūkst. užsikrėtimo koronavirusu atvejų ir kone 2 400 mirties atvejų.

Dabar šalis pirmauja ES pagal naujų mirties atvejų skaičių ir užsikrėtimo atvejų skaičių 100 tūkst. gyventojų.

Ketvirtadienį M. Zemanas naujuoju sveikatos apsaugos ministru paskirs Janą Blatny (Janą Blatnį), tviteryje paskelbė prezidento atstovas Jiri Ovčačekas.

Ankstesnės politinės patirties neturintis J. Blatny yra vaikų hematologas, dirbantis antro pagal dydį Čekijos miesto Brno ligoninės direktoriaus pavaduotoju.