ANO nugalėjo visų regionų sostinėse išskyrus šalies šiaurėje esantį Liberecą. Penktadienį ir šeštadienį vykęs balsavimas buvo laikomas pirmu išbandymu birželį paskirtai mažumos vyriausybei. Tačiau visose rinkimų apklausose užtikrintai pirmaujanti ANO prarado populiarumą Prahoje dėl prastai sprendžiamų transporto ir būsto problemų. Čekijos sostinėje judėjimas užėmė tik penktą vietą, atsilikdamas nuo dešiniųjų partijos ODS, antiisteblišmento „Piratų“ partijos bei dar dviejų vietinių judėjimų. A. Babišas – antras turtingiausias Čekijos žmogus, žinomas dėl prieš migrantus ir korupciją nukreiptos retorikos – prieš balsavimą sakė, kad Praha jam yra „labai svarbi“, todėl sostinėje jis „privalo laimėti“. Susiję straipsniai: Čekijoje sulaikytas slovakas, galimai ketinęs surengti teroro išpuolį Čekijos premjeras ragina Europą sukurti „išsamų“ veiksmų planą dėl migrantų A. Babišo oponentai šį 64 metų Slovakijoje gimusį verslininką kritikuoja dėl įtariamo sukčiavimo 2007 metais gaunant Europos Sąjungos išmokas. Dėl šių įtarimų policija jam yra pateikusi kaltinimus, kurie vis dar nepanaikinti. Premjeras taip pat kritikuojamas dėl komunistinės praeities ir įtariamo bendradarbiavimo su komunistų slaptąja policija iki 1989 metų. Penktadienį ir šeštadienį taip pat vykusiame pirmajame Senato rinkimų ture, kuriame buvo renkami 27 iš 81 narių, ANO užėmė antrą vietą po ODS. Per spalio 12-13 dienomis vyksiantį antrąjį turą A. Babišo judėjimas turės 10 kandidatų prieš 11 ODS iškeltų politikų.

