„Jeigu Italija ir Malta nepriims (migrantų), tada tai padarys Ispanija. Ir taip mes siunčiame žinutę migrantams, kad į Europą įmanoma atvykti iš Maroko per Ispaniją“, – parašė A. Babišas savo straipsnyje Čekijos dienrašytje DNES. „Tai turi baigtis. Kitaip mes niekada nesustabdysime migrantų srauto“, – pridūrė premjeras ir populistinio judėjimo ANO vadovas. „Aš planuoju tai aptarti su ES lyderiais ir dalyvauti įgyvendinant išsamų veiksmų planą“, – pridūrė jis. Prieš migraciją pasisakančio premjero vizitas Italijoje ir Maltoje sutaps su jo vengrų kolegos Viktoro Orbano vizitu šiose šalyse. Pastarasis taip pat laikosi griežtos pozicijos migrantų atžvilgiu. „Noriu aptarti šį klausimą su savo partneriais Italijoje ir Maltoje ir, žinoma, su Vokietijos kanclere Angela Merkel, kuri neseniai derėjosi su Ispanija“, – nurodė A. Babišas. „Mums reikia pradėti rimtai bendradarbiauti ieškant kokio nors sprendinio, nes be reikalo praradome trejus metus tuščiai ginčydamiesi dėl migrantų kvotų“, – sakė jis. Migracija yra labai opus politinis klausimas 10,6 mln. gyventojų turinčioje Čekijoje, kuri yra ES ir NATO narė. Vis dėlto nuo 2015 metų migrantų krizės pradžios šalyje apsistojo labai nedaug atvykėlių. Pirmadienį A. Babišas pakartojo, kad Čekija nepriims nelegalių migrantų. „Tai yra svarbus žingsnis, ženklas ir žinutė migrantams ir migrantų kontrabandininkams, kad nėra prasmės sėsti į valtį, kuri plaukia į Europą“, – pareiškė Čekijos vyriausybės vadovas. Praėjusį mėnesį Italijos prašymą ES narėms priimti maždaug 450 jūroje įstrigusių migrantų A. Babišas pavadino „keliu į pragarą“.











