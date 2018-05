„Čekijos Respublika niekada negamino, nekūrė ir nelaikė jokių „Novičiok“ rūšies medžiagų“, – paskelbė milijardierius A. Babišas socialiniame tinkle „Twitter“, cituodamas civilinės ir karinės žvalgybos ataskaitas. Čekijos prezidentas M. Zemanas, savo palankumu Kremliui garsėjantis karių pažiūrų veteranas, praėjusią savaitę taip pat citavo žvalgybos ataskaitas, pagrįsdamas savo pareiškimą, jog medžiagą „Novičiok“, kuria kovą Anglijoje buvo apnuodyti Sergejus Skripalis ir jo duktė, pagamino Praha. NATO priklausančios Čekijos vyriausybė kovą jau kartą atmetė Maskvos kaltinimus, esą ši nuodinga medžiaga buvo pagaminta toje šalyje. Pirmadienį A. Babišo vyriausybės paskelbtame pranešime sakoma, kad 2017 metais Praha yra pagaminusi labai mažą kiekį „Novičiok A-230“ pagal programą, kurios tikslas buvo apsaugoti šalies kariuomenę ir civilius gyventojus. Čekijos užsienio reikalų ministerija praėjusį penktadienį pareiškė, kad pagal tarptautines sutartis toks „mikro sintezės“ procesas net nėra laikomas gamyba, ir pabrėžė, jog pagaminta medžiaga nedelsiant buvo sunaikinta. M. Zemano pareiškimas atsirado dėl „nesusipratimo“, sakoma jame. Ministerijos pranešime taip pat nurodoma, kad prieš Skripalius panaudota medžiaga „Novičiok“ buvo A-234, o ne A-230 tipo. M. Zemanas sakė, kad „nervus paralyžiuojanti medžiaga A-230 buvo išbandyta“ Čekijos respublikoje praėjusį lapkritį. Jis pridūrė, kad „medžiaga „Novičiok“ buvo pagaminta ir išbandyta čia“, todėl „veidmainystė yra apsimetinėti, kad nieko panašaus nebuvo“. Kremlius penktadienį sveikino M. Zemano komentarus, verčiančius suabejoti Britanijos kaltinimais Rusijai dėl Skripalių apnuodijimo. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova pareiškė, jog čekai „pasielgė garbingai ir drąsiai, oficialiai pripažindami ir atskleisdami šią informaciją“. Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas pavadino M. Zemano žodžius „aiškia nepagrįstos pozicijos, kurios laikėsi britų pareigūnai, iliustracija“. Tačiau Čekijos politikai ir apžvalgininkai kritikavo M. Zemaną už tokį jo pareiškimą, kai kurie net pavadino prezidentą „Kremliaus agentu“.

