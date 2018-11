Tuo metu viena mažesnioji koalicijos partnerė svarsto, ar toliau turėtų remti premjerą, įtariamą trukdžius vykdyti vieną tyrimą dėl sukčiavimo. Ketvirtadienį Prahoje tūkstančiai čekų buvo išėję protestuoti prieš A. Babišą ir reikalavo, kad jis atsistatydintų, žiniasklaidai pacitavus premjero sūnaus žodžiu, kad jis buvo priverstinai išsiųstas į užsienį, siekiant sutrikdyti tyrimą dėl sukčiavimo, susijusį su jo tėvo ankstesniais verslo reikalais. Milijardierius A. Babišas, žurnalo „Forbes“ laikomas antruoju turtingiausiu žmogumi Čekijoje, yra kaltinamas su Europos Sąjungos subsidijomis susijusiu sukčiavimu, vykusiu prieš dešimtmetį. „Niekada neatsistatydinsiu, niekada. Noriu, kad visi tai atmintų. Niekada!“ – žurnalistams Prahoje sakė A. Babišas. Jo sūnus iš premjero pirmosios santuokos pasakojo Čekijos žiniasklaidai, kad tėvo padėjėjai priverstinai išvežė jį į Rusijos aneksuotą Krymą, kad sutrukdytų tirti numanomą sukčiavimą. Šią savaitę paskelbti pranešimai paskatino opozicijos partijas organizuoti balsavimą dėl nepasitikėjimo A. Babišo vyriausybe. Tikėtina, kad jis bus surengtas lapkričio 23 dieną. Kad nuverstų A. Babišą, opozicijos partijoms 200 vietų parlamente reikėtų gauti mažiausiai 101 balso daugumą. Analitikai sako, kad tai pasiekti būtų sunku. Prezidento palaikymas A. Babišo populistinis centristų judėjimas ANO sudarė partnerystę su kairiąja Socialdemokratų partija (ČSSD), kad suformuotų mažumos vyriausybę. Ši koalicija yra neformaliai remiama Čekijos ir Moravijos komunistų partijos (KSČM). Čekijos naujienų agentūra ČTK penktadienį citavo ČSSD vadovą Janą Hamačeką, sakiusį, kad jo partija tebesvarsto, kad palaikys A. Babišą per balsavimą dėl nepasitikėjimo. Prezidentas Milošas Zemanas, ilgametis A. Babišo sąjungininkas, savo ruožtu pažadėjo vėl paskirti milijardierių premjeru, jeigu jo vyriausybė būtų nuversta. A. Babišas penktadienį kėlė prielaidą, kad už jam iškeltų kaltinimų galbūt stovi Čekijos arba užsienio žvalgyba. Pasak jo, šis procesas yra „kampanija“ už jo nuvertimą. Premjeras taip pat teigė, kad jo 35 metų sūnus yra schizofrenikas, bet Andrejus Babišas jaunesnysis sakė, kad jo tėvas meluoja. Ministro pirmininko sūnus sakė buvęs išvežtas į Krymą, kad policija jo negalėtų apklausti dėl tėvui pareikštų įtarimų, jog jis 2007–2008 metais piktnaudžiavo ES subsidijomis ir už šiuo pinigus netoli Prahos pasistatė prabangų ūkį „Gandro lizdas“. Policija, tirianti įtariamą pagrobimą, penktadienį nurodė nesėkmingai mėginusi susisiekti su A. Babišu jaunesniuoju, gyvenančiu Šveicarijoje su savo motina.

