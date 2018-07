A. Babišo partijai ANO priklausanti 36 metų teisingumo ministrė Tatjana Mala, vyriausybėje dirbusi tik 13 dienų, sakė žurnalistams paliekanti šį postą dėl „šlykštaus šmeižto kampanijos“, žiniasklaidai paskelbus, kad ji įterpė nuplagijuotų dalių į savo du magistro darbus, apgintus 2005 ir 2011 metais. „Mums iš tikrųjų reikalingas pasitikėjimą turinti kabinetas, ir nenoriu stovėti skersai kelio“, – sakė T. Mala, studijavusi žemės ūkio inžineriją ir teisę. A. Babišas, pats kaltinamas sukčiavimu, susijusiu su Europos Sąjungos subsidijomis, sakė prašysiantis prezidento Milošo Zemano, kad laikinai jam patikėtų vadovauti Teisingumo ministerijai. Centristinis judėjimas ANO („Nepatenkintų piliečių akcija“) tvirtai laimėjo spalį vykusius rinkimus, žadėdamas kampaniją prieš korupciją, bet nesugebėjo suformuoti gyvybingos vyriausybės, Galiausiai A. Babišas sudarė koaliciją su kairiaisiais socialdemokratais, o birželio 27-ąją M. Zemanas patvirtino jų mažumos vyriausybę. Abi partijos turi 93 mandatus 200 vietų parlamente. Jos taip pat kliausi 15 vietų turinčių komunistų palaikymu, su kuriais buvo sudarytas neformalus susitarimas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.