Naujienų agentūra ČTK nurodė, kad užsieniečiai tikriausiai yra Tailando piliečiai. Keturvietis sraigtasparnis „Robinson R44-Raven“ sudužo pramonės zonoje šalia Pilzeno miesto. „Tarp aukų yra trys užsieniečiai – du vyrai ir moteris“, – sakė vietos policijos atstovė Dana Ladmanova. Su padėtį galinčia pakomentuoti Tailando ambasada susisiekti kol kas nepavyko.

