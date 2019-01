Manoma, kad jo raginimai yra aktualūs ir šiandien, šalį valdant dabartinei populistinei vyriausybei. Šio įvykio minėjimo renginiai vyko visoje Prahoje, įskaitant centrinę Vaclovo aikštę, kur 1969 metų sausio 16 dieną filosofijos studentas apsiliejo benzinu, taip pasipriešindamas tuometinės Čekoslovakijos okupacijai. Jo susideginimas turėjo paskatinti čekus ir slovakus priešintis naujam, Kremliui ištikimam režimui, atėjusiam į valdžią po to, kai į Čekoslovakijos sostinę 1968-ųjų rugpjūtį įsiveržusios sovietų pajėgos numalšino vadinamąjį „Prahos pavasarį“ – bandymą demokratizuoti komunistinę sistemą. 20-metis J. Palachas apdegė 85 procentus savo kūno ir mirė 1969 metų sausio 19 dieną. „Žmonės privalo kovoti prieš blogį, kuriam jaučiasi lygūs tą akimirką“ – sušnibždėjo jis mirties patale. Pasak rašytojo, istoriko ir buvusio disidento Petro Placako, J. Palacho kovos motyvai išlieka svarbūs ir šiandieninėje Čekijoje. „Šiandien taip pat galima išvysti žalingų dalykų. Visuomenė nugrimzdo į letargo miegą, visai kaip 1969-aisiais“, – kalbėjo jis minėjimo renginyje. „Populistinės ir ekstremistinės partijos dabar turi daugumą parlamente“, – sakė P. Placakas, ragindamas, kad J. Palacho atminimas padėtų „atgaivinti pilietinę visuomenę“. Čekijos premjero Andrejaus Babišo populistiniam judėjimui ANO praėjusiais metais vyriausybę pavyko suformuoti tik gavus Komunistų partijos (KSČM), su nostalgija žvelgiančios į šalies komunistinę praeitį, paramą. Tai buvo pirmas kartas nuo 1989-ųjų antikomunistinės Aksominės revoliucijos, kai Komunistų partijai buvo suteiktas vaidmuo vyriausybėje, nors ir neformalus. „Jano Palacho beviltiškas pagalbos šauksmas mums yra lyg priminimas toliau rūpintis laisve ir demokratija bei už jas kovoti“, – sakė Prahos Karolio universiteto, kur studijavo J. Palachas, rektorius Tomas Zima. Čekų kunigas ir intelektualas Tomas Halikas, 2014-aisiais įvertintas Templetono (Templtono) fondo premija, kurios laureatais yra tapę Tibeto dvasinis lyderis Dalai Lama ir Motina Teresė, per ceremoniją kalbėjo, kad „J. Palacho raginimas įpareigoja mus būti drąsius ir nepasitikėti populistais“. „Už tiesą visuomet svarbu kovoti“, – pridūrė T. Halikas. Trečiadienį buvo atidengta memorialinė lenta J. Palachui atminti, taip pat Prahos centre planuotos eitynės su fakelais.

