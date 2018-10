A. Babišas, antras pagal valdomo turto dydį čekas, garsėjantis antiimigracine ir antikorupcine retorika, nuo birželio vadovauja mažumos vyriausybei, kurią suformavo ANO ir kairiojo sparno socialdemokratai. Kad liepos mėnesį laimėtų parlamento balsavimą dėl pasitikėjimo, A. Babišas turėjo kliautis komunistų parama. Tai buvo padaryta pirmą kartą nuo 1989 metų Aksominės revoliucijos, panaikinusios keturis dešimtmečius trukusį komunistų valdymą. ANO, kuri kontroliuoja trijų didžiausių šalies miestų – Prahos, Brno ir Ostravos – rotušes, turės gerai pakovoti, kad išlaikytų valdžią sostinėje, merei Adrianai Krnačovai užsitraukus nemalonę dėl transporto ir aprūpinimo būstu klausimų. „Jei Andrejaus Babišo judėjimas patirs didelį pralaimėjimą, tai tikrai įvyks Prahoje“, – penktadienį rašė dienraštis „Lidove noviny“. A. Krnačova šį kartą nesiekia mero posto, bet ANO pagal populiarumą yra ketvirtoje vietoje po dešiniojo sparno ODS, Piratų partijos ir centro dešinės koalicijos „Jungtinės jėgos už Prahą“, rodo apklausos. Tačiau visuotinių rinkimų atveju ANO pagal populiarumą pirmauja. A. Babišo oponentai šį 64 metų Slovakijoje gimusį verslininką kritikuoja dėl įtariamo sukčiavimo 2007 metais gaunant Europos Sąjungos išmokas. Dėl šių įtarimų policija jam yra pateikusi kaltinimus, kurie vis dar nepanaikinti. Premjeras taip pat kritikuojamas dėl komunistinės praeities ir įtariamo bendradarbiavimo su komunistų slaptąja policija iki 1989 metų. Dviem ratais vyksiančiuose Senato rinkimuose varžomasi dėl 27 vietų iš 81. Antrasis ratas įvyks spalio 12-13 dienomis. Balsavimas tęsis šeštadienį, o rezultatų laukiama anksti sekmadienį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.