Vyriausybės atstovas Ange Maxime'as Kazagui per valstybinės televiziją sakė, kad devyni užpuolikai dėvėjo vietos gyventojų nešiojamas skaras, bet nekalbėjo nei prancūzų, nei sangų kalbomis, kurios yra valstybinės CAR kalbos. Pasak A. M. Kazagui, vienas žurnalistas įnirtingai priešinosi ginkluotiems vyrams, norėjusiems atimti iš jų filmavimo įrangą. Vienas iš žurnalistų žuvo įvykio vietoje, o dar du vėliau mirė nuo patirtų žaizdų, pridūrė vyriausybės atstovas. Jis pažymėjo, kad šias aplinkybes papasakojo jų vairuotojas, kuris buvo sužalotas, bet išgyveno. Užsienio reikalų ministras anksčiau patvirtino, kad žuvusieji pirmadienį yra Kirilas Radčenka, Aleksandras Rastorgujevas ir Orchanas Džemalis. Viena rusų žurnalistinių tyrimų organizacija paskelbė, kad trys vyrai padėdavo jai tirti bendrovės „Vagner“ veiklą. „Vagner“ apibūdinama kaip šešėlinė Kremliaus kariuomenė, kurios samdiniai veikia daugelyje karštųjų pasaulio taškų, įskaitant Siriją. „Liepos 27-ąją, penktadienį, jie nuskrido į Centrinės Afrikos Respubliką filmuoti medžiagos apie privačios karinės bendrovės „Vagner“ veiklą toje šalyje bendram projektui su Tyrimų valdymo centru“, – savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ antradienį vėlai vakare parašė šis centras. Tyrimų valdymo centras yra žiniasklaidos projektas, inicijuotas Kremliaus kritiku tapusio buvusio Rusijos oligarcho Michailo Chodorkovskio, kuris užsitraukęs Vladimiro Putino nemalonę dešimtmetį praleido kalėjime, o dabar gyvena Didžiojoje Britanijoje. Analitikai sako, kad Maskva naudojasi šia privačia bendrove, kad pridengtų savo karinę veiklą tokiose šalyse kaip Sirija ir Ukraina. Tyrimą dėl incidento inicijavo CAR, Rusijos federalinės institucijos ir JT taikos palaikymo misija MINUSCA. Pavojus kelyje Išpuolis prieš žurnalistus buvo įvykdytas į šiaurę nuo Sibuto miesto šalies vidurio regione. Jį kerta pagrindinis greitkelis tarp Kaga Bandoro ir sostinės Bankgio, sakė vienas MINUSCA šaltinis, pageidavęs likti nežinomas. Trys žiniasklaidos darbuotojai anksčiau pirmadienį buvo atvykę į Sibutą iš Bangio. Vėliau, apie 17 val. 45 min. vietos laiku, jie išsiruotė į Dekoa, esančią į šiaurę nuo Sibuto, nors buvo perspėti nevažinėti tokiu vėlyvu metu, sakė šaltinis. Vienas žurnalistas, tyręs „Wagner“ veiklą Sirijoje, balandį žuvo iškritęs iš penktojo aukšto buto balkono Rusijos mieste Jekaterinburge. Tačiau A. M. Kazagui sakė, kad „labai tikėtina“, jog šie trys žurnalistai buvo nužudyti „kelio užkardos komandai, priklausančiai kuriai nors ginkluotai grupuotei“. „Mano požiūriu, jie prisiėmė riziką, kuria buvo labai prastai įvertinę“, – pridūrė vyriausybės atstovas. Kelių užkardos yra liūdnai pagarsėjusi priemonė lėšoms rinkti, naudojama kovotojų grupuočių, kontroliuojančių didžiąją dalį CAR teritorijos. Trečiadienį Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova sakė, kad nei patys žurnalistai, nei tie, kas rėmė jų kelionę, neinformavo Rusijos pareigūnų, kad jie bus toje šalyje. „Savo kelionės tikslu jie nurodė turizmą“, – valstybinei televizijai „Rossija 24“ sakė M. Zacharova. Šią informaciją patvirtino ir A. M. Kazagui. „Identifikavimo procesą sunkina tai, kad žuvę rusai neturėjo su savimi asmens tapatybės dokumentų“, – pridūrė ji. Istoriškai pagrindinė tarptautinė žaidėja CAR yra Prancūzija, tačiau pernai gruodį Rusija ėmėsi oficialaus vaidmens, kai buvo įgaliota Jungtinių Tautų tiekti ginklus šalies ginkluotosioms pajėgoms ir vykdyti karių apmokymą.

