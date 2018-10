Grace Meng atvira kritika Kinijos vyriausybei, kurią moteris pažėrė interviu britų transliuotojui BBC, yra labai nebūdinga Pekino vykdomos atkaklios kovos su korupcija aukoms. Paprastai tokias bylas gaubia tylos skraistė, o visuomenė supažindinama tik su oficialia įvykių versija. „Manau, kad tai – politinis persekiojimas. Nesu įsitikinusi, kad jis gyvas“, – Grace Meng kalbėjo Prancūzijoje. Meng Hongwei, kuris taip pat buvo Kinijos viešojo saugumo viceministras, dingo praeito mėnesio pabaigoje išvykęs į savo tėvynę Kiniją. Spalio 7 dieną jis atsistatydino iš tarptautinės policijos organizacijos vadovo pareigų, Kinijos pareigūnams pranešus apie vykdomą tyrimą dėl jo kyšininkavimo. „Aš (savo vaikams) sakau, kad tėvelis išvažiavęs į ilgą komandiruotę“, – kūkčiodama kalbėjo Grace Meng. Nenorint viešinti pašnekovės veido bruožų, vaizdo įraše buvo matomas tik jo siluetas. Skųsdamasi, kad Kinijos galioms susidoroti su savo oponentais „nėra ribų“, moteris sakė sulaukusi grasinančių skambučių, leidžiančių suprasti, jog į ją „nusitaikyta“ net Prancūzijoje. „Jie yra žiaurūs. Jie purvini, – sakė ji. – Privalau pasipriešinti; nenoriu, kad tokių žmonų ir vaikų kaip mes būtų daugiau“. Kinijos nacionalinė priežiūros komisija, atsakinga už valstybės tarnautojų korupcijos bylas, gali iki šešių mėnesių laikyti įtariamuosius arešte, nesuteikdama jiems galimybės gauti teisinę pagalbą. Per Kinijos prezidento Xi Jinpingo vykdomą kovos su korupcija kampaniją nubausta daugiau nei milijonas pareigūnų. Ši kova sulaukia paplitusio kyšininkavimo išvargintų vietos gyventojų palaikymo. Tačiau kai kurie apžvalgininkų sako, kad kova su korupcija Kinijos prezidentui padeda pašalinti savo varžovus. Vienas įtakingiausių pašalintų pareigūnų yra buvęs saugumo vadovas Zhou Yongkangas. Prieš dešimtmetį jis pats palaikė Meng Hongwei, o 2015 metais buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Paprastai tokių pašalintų pareigūnų artimieji yra nutildomi, todėl vieši Grace Meng pasisakymai ginant savo vyrą turėtų trikdyti Pekiną. Pekinui siekiant užsitikrinti kinų atstovams vadovaujančių postų tarptautinėse organizacijose, Meng Hongwei paskyrimas vadovauti Interpolui buvo laikomas didžiule sėkme. Tačiau analitikai sako, kad šis incidentas gali atsiliepti minėtoms Pekino pastangoms.

