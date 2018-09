Federalinis teisėjas Randolphas Mossas buvusį patarėją užsienio politikos klausimais George'ą Papadopoulos nuteisė kalėti 14 dienų. Skelbdamas nuosprendį teisėjas atsižvelgė į G. Papadopoulos prisipažinimą kaltu ir pareiškimą, kad jis gailisi dėl savo elgesio, bet pabrėžė, jog buvęs pareigūnas „melavo atliekant nacionaliniam saugumui svarbų tyrimą“. G. Papadopoulos yra jau antras žmogus, nuteistas specialiajam prokurorui Robertui Muelleriui jau 16 mėnesių vykdant platų tyrimą dėl įtariamo D. Trumpo rinkimų štabo sąmokslo su Rusija. Susiję straipsniai: McCainą laidotuvėse pagerbė du eksprezidentai, bet Trumpas išvyko į golfo klubą Buvęs Trumpo patarėjas: apkalta tapo kaip niekada reali grėsmė Verdiktas buvo paskelbtas praėjus vos dviems savaitėms po to, kai dar du buvę D. Trumpo pagrindiniai patarėjai buvo nuteisti už sunkius nusikaltimus, kurie išaiškėjusius minėto tyrimo metu. Pats prezidentas pareiškė, kad G. Papadopoulos nuteisimas yra nereikšmingas, atsižvelgiant į tai, kad pernai gegužė pradėtas specialiojo prokuroro tyrimas kainavo dešimtis milijonų dolerių. Tuo pat metu D. Trumpas ignoravo faktą, kad R. Muellerio komandos pastangomis jau buvo paskelbtos 35 kaltinamosios išvados ir vienas baudžiamasis nuosprendis, o penki asmenys pripažino savo kaltę. „28 MILIJONŲ dolerių per 14 dienų – 2 MILIJONAI dolerių per dieną. Jokio sąmokslo. Nuostabi diena Amerikai!“ – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė JAV lyderis. Tuo tarpu senatorius demokratas Markas Warneris , kuris pavaduoja Senato Žvalgybos komiteto, atskirai tiriančio įtarimus apie sandėrį su Rusiją, pirmininką, sveikino R. Muellerio darbą. Nepaisant nuolatinių prezidento žodinių atakų, specialusis prokuroras ir jo komanda „atlieka rimtą, profesionalų tyrimą“ dėl D. Trumpo 2016-ųjų rinkimų kampanijos ryšių su Maskva, teigiama M. Warnerio išplatintame pareiškime.

