Kalėjime dvasininkas turės praleisti mažiausiai trejus metus ir aštuonis mėnesius, nusprendė teismas. Vyriausiasis teisėjas Peteris Kiddas Viktorijos apygardos teisme sakė, kad kaltinamajam bausmę skyrė atsižvelgdamas ne tik į 77-erių G. Pello „pasibaisėtiną nusikaltimą“, bet ir jo seną amžių bei tai, kad jis gyveno „kitais atžvilgiais nepriekaištingą gyvenimą“. Dvasininkas savo kaltę neigia ir ketina skųsti teismo sprendimą. G. Pellas buvo vienas iš patikimiausių popiežiaus padėjėjų, kuriam 2014 metais pontifikas patikėjo rūpintis Bažnyčios finansų skaidrumu. Tačiau praėjusių metų gruodį popiežius Pranciškus pašalino jį iš savo artimiausių patarėjų rato. Juodus marškinius be įprastos dvasininko baltos apykaklės dėvėjęs vyras teisme sėdėjo ramiai, pasidėjęs rankas ant kelių klausė, kaip teisėjas P. Kiddas vardijo jo „stulbinamai arogantiškus“ nusikaltimus. G. Pellas taip pat turės būti įtrauktas į asmenų, padariusių seksualinius nusikaltimus, registrą. Susiję straipsniai: Žurnalistės pasakojime – šiurpus apie seksualinę prievartą prabilusių kunigų ir mažamečių likimas Už vaikų lytinį išnaudojimą nuteistas kardinolas Pellas bausmės paskyrimo lauks už grotų Dvasininkui grėsė maksimali 50 metų kalėjimo bausmė už penkis kaltinimus lytiniais nusikaltimais prieš du choristus 1996–1997 metais. G. Pellas buvo pripažintas kaltu dėl lytinių nusikaltimų prieš du berniukus, kuriems tuo metu buvo po 13 metų. 1996-ųjų gruodį, kai G. Pellas buvo Melburno arkivyskupas, po sekmadienio mišių Šv. Patriko katedros zakristijoje jis užpuolė du prestižinio Šv. Kevino koledžo moksleivius. Tie choristai pasišalino dar nesibaigus choro procesijai ir gurkšnojo mišių vyną zakristijoje, o netrukus juos ten užtiko G. Pellas, kuris iš po sutanos išsitraukė savo lytinį organą ir seksualiai užpuolė paauglius. Teisėjas sakė, kad ši ataka ir kita, įvykusi dviem mėnesiais vėliau, 1997-aisiais, kai dvasininkas prirėmė vieną iš choristų prie sienos koridoriuje ir lietė jo genitalijas, turėjo „didelį poveikį“ jo aukų gyvenimams. Vienas iš tų vaikinų prieš penkerius metus mirė perdozavęs heroino, bet jis niekada taip ir neprakalbo apie G. Pello priekabiavimą. „Šiandien pasiekta nedaug teisingumo. Nemanau, kad šešeri metai yra pakankamai ilgai“, – prie teismo pareiškė aukų gynėja, prisistačiusi Rhondos vardu.

