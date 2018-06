Catherine Healy labai daug nuveikė, kad Naujoji Zelandija 2003 metais nuspręstų nebelaikyti sekso darbo kriminaliniu nusikaltimu ir priimtų vienus liberaliausių prostitucijos įstatymų pasaulyje.

Tačiau 62 metų moteris sako nustebusi dėl ordino „Už nuopelnus“.

„Tai ne toks dalykas, kokio būčiau tikėjusis, – ji sakė Naujosios Zelandijos radijui. – Iš tikrųjų visuomet sakau, kad tikiuosi auštant būti areštuota, o ne sulaukti tokios didžiulės garbės; mane tai labai paveikė, labai sujaudino.“

C. Healy nuo 1989 metų vadovauja sekso darbuotojų teises ginančiai ir jų švietimu besirūpinančiai organizacijai „New Zealand Prostitutes Collective“. Padėkos rašte C. Healy sakoma, kad ji pavertė šią organizaciją „visame pasaulyje gerbiama visuomenės sveikatos paslaugų tiekėja“.

