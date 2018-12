Viešojo gyvenimo skaidrumo administracija HATVP nurodė, kad F. Pellerin būdama ministrė „klientu pasiėmė privačią kompaniją, su kuria sudarė kontraktą arba išvadą dėl kontrakto“. F. Pellerin būdama ministrė užmezgė ryšius su viena pagrindinių Pietų Korėjos interneto teikėjų „NAVER Corp.“. Prancūzijos kultūros ministro poste ji dirbo nuo 2014 metų rugpjūčio iki 2016 metų vasario, valdant prezidentui Francois Hollande'ui. HATVP ataskaita, kuri buvo paskelbta oficialiame vyriausybės leidinyje, perduota Paryžiaus prokuratūrai, kuri spręs, ar pradėti tyrimą. Išėjusi iš ministerijos F. Pellerin įsteigė investicijų firmą „Korelya Consulting“ ir nuo 2016 metų rugsėjo vadovavo šiai kompanijai, kurią „visiškai rėmė „NAVER Corp.“, nurodė HATVP. „Korelya Consulting“ 2016–2017 metais iš „NAVER Corp.“ surinko bendrai 200 mln. eurų, sakoma žiniasklaidos pranešimuose. Korėjoje gimusi F. Pellerin, kurią šešių mėnesių amžiaus įsivaikino prancūzų pora, kildama socialistų vyriausybės Paryžiuje hierarchijos laiptais tapo įžymybe kai kuriose Azijos dalyse. Ji buvo už skaitmeninę ekonomiką ir inovacijas atsakinga jaunesnioji ministrė, o 2014 metais buvo paskirta valstybės sekretore užsienio prekybai.

