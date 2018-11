Politikė dabar užims darbo ir pensijų reikalų ministrės postą, iš kurio ketvirtadienį atsistatydino Esther McVey. Remiantis pranešimais, E. McVey atsistatydino nepritardama preliminariam Didžiosios Britanijos premjerės Theresos May „Brexit“ susitarimui su ES. Ji ne vienintelė dėl šių priežasčių atsistatydinusi ministrė, savo postą taip pat paliko „Brexit“ sekretorius Dominicas Raabas ir keli kiti politikai. Atsistatydinimų banga per Didžiosios Britanijos vyriausybę nusirito kelios dienos po to, kai Didžioji Britanija ir ES pasiekė „Brexit“ susitarimą.

