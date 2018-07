Ilgametis asmeninis D. Trumpo vairuotojas Noelas Cintronas kaltina dabartinį prezidentą jį „išnaudojus“ ir „nesumokėjus didelės atlyginimų dalies“, sakoma pirmadienį Niujorke pateiktame ieškinyje prieš koncerną „Trump Organization“. D. Trumpas per daugiau kaip 12 metų esą „reikšmingai nepadidino“ algos N. Cintronui“. Įmonė kaltinimus neigia.

Šiandien 59-erių N. Cintronas daugiau kaip 25 metus buvo D. Trumpo vairuotojas. D. Trumpą nominavus Respublikonų partijos kandidatu į prezidentus, jį pakeitė slaptoji tarnyba ir tada jis buvo saugumo personalo narys. Vairuotojas tikisi prisiteisti atlyginimą už daugiau kaip 3 000 viršvalandžių.

N. Cintrono advokatai agentūrai AFP sakė, kad iš įmonės vien tik už neišmokėtas algas reikalaujama 178 000 dolerių (152 000 eurų). Laikraščio „New York Daily News“ informacija, bendra suma, įskaitant delspinigius ir atlygį advokatams, siekia 350 000 dolerių.

Remiantis ieškininiu pareiškimu, N. Cintronas dirbo 50-55 valandas per savaitę. 2010 metų gruodį jo alga buvo padidinta 7 000 dolerių iki 75 000 dolerių per metus. Dėl nemokėto sveikatos draudimo „Trump Organization“ prieš tai kasmet sutaupė 18 000 dolerių. Be to, vairuotojui nebuvo atlyginta už sukauptas atostogas, nedarbingumą dėl ligos bei išlaidas. Dėl senaties termino buvęs vairuotojas gali reikalauti pinigų už praėjusius šešerius metus.

Kol D. Trumpas šeimininkauja Baltuosiuose rūmuose, „Trump Organization“ vadovauja jo sūnus Donaldas jaunesnysis ir Ericas. Įmonės atstovas tikino, kad N. Cintronui už jo darbą „visuomet buvo atlyginama dosniai ir pagal įstatymą“.