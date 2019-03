Kaltinimai yra susiję su jo darbu patarinėjant Ukrainos politikams. Tai kol kas griežčiausia bausmė, skirta prezidento aplinkos žmonėms specialiajam prokurorui Robertui Muelleriui tiriant Rusijos kišimąsi į JAV rinkimus. Tačiau bausmė yra reikšmingai švelnesnė nei daug kas prognozavo šiam 69 metų politikos konsultantui. Atmesdamas R. Muellerio raginimą skirti griežtą bausmę, teisėjas pareigūnų gaires dėl įkalinimo 19–24 metams pavadino perdėtomis. Tačiau P. Manaforto kitą savaitę Vašingtone laukia nuosprendis kitoje byloje, kur maksimali bausmė galėtų būti įkalinimas 10-čiai metų. Prisiekusieji pernai pripažino P. Manafortą kaltu dėl aštuonių kaltinimų, įskaitant milijonų dolerių, gautų už darbą Ukrainoje, nuslėpimą nuo JAV mokesčių tarnybos. Kaltinimai P. Manafortui susiję su dešimtmetį trukusiu jo darbu atstovaujant su Maskva siejamų Ukrainos politikų interesams. Tačiau nė vienas iš kaltinimų nesusijęs su 2016 metų rinkimais – tema, kurią jis kėlė prašydamas teismo skirti švelnesnę bausmę. Susiję straipsniai: Tyrimo dėl Rusijos ataskaita JAV generaliniam prokurorui gali būti perduota kitą savaitę Teisėja: buvęs Trumpo rinkimų kampanijos vadovas Manafortas melavo prokurorams Prokurorai teigė, kad P. Manafortas, pasinaudodamas ofšorinių bankų sąskaitomis Kipre, nuo mokesčių pareigūnų nuslėpė daugiau nei 55 mln. JAV dolerių (48,8 mln. eurų), gautų iš Ukrainos politikų. Jis yra vienas iš šešių pagrindinių D. Trumpo 2016 metų prezidento rinkimų kampanijos patarėjų ir bendražygių, kuriems buvo pareikšti kaltinimai R. Muellerio tyrime. Per P. Manaforto teismą prieš jį liudijo buvęs jo pavaduotojas Rickas Gatesas, laukiantis nuosprendžio po to, kai sudarė susitarimą dėl kaltės pripažinimo su specialiojo prokuroro įstaiga. Be P. Manaforto ir R. Gateso, dar keturi buvę D. Trumpo bendražygiai buvo apkaltinti arba jau padarė kaltės pripažinimo pareiškimus dėl kaltinimų, susijusių su R. Muellerio tyrimu. Buvęs prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Michaelas Flynnas padarė kaltės pripažinimo pareiškimą dėl kaltinimų melavus Federaliniam tyrimų biurui (FTB) apie savo kontaktus su Rusijos pareigūnais. Šiuo metu jis laukia nuosprendžio. Buvęs D. Trumpo asmeninis advokatas Michaelas Cohenas gegužės 6 dieną pradės atlikti jam skirtą trejų metų laisvės atėmimo bausmę. Pernai jis padarė kaltės pripažinimo pareiškimą dėl melavimo Kongresui, sukčiavimo, mokesčių slėpimo ir rinkimų kampanijos finansavimo taisyklių pažeidimų. Buvęs D. Trumpo rinkimų kampanijos patarėjas užsienio politikos klausimais George'as Papadopoulos padarė kaltės pripažinimo pareiškimą dėl melavimo FTB. Jam buvo skirtos dvi savaitės laisvės atėmimo. Dar vienas buvęs D. Trumpo patarėjas Rogeris Stone'as laukia teismo.

