Buvęs Trumpo patarėjas: Lietuva turėtų tiesiog trokšti, kad jis sugrįžtų

– Žiūrėkite, prezidento prioritetas yra labai paprastas. Sustabdykite kautynes. Daugiau jokio kraujo praliejimo – tai yra jo prioritetas. Aiškiai įvardykime tai, kas per pastaruosius dvejus metus įvyko Ukrainoje. Tai katastrofa V. Putinui. Rusija pagal karinę galią pasaulyje užėmė antrąją vietą, o Ukraina – 22-ąją. Per 20 vietų nuo branduolinės valstybės Rusijos. O drąsūs ukrainiečiai iš esmės kaudamiesi įstūmė V. Putiną į aklavietę. Tad realybė turi būti tokia, kad mes pripažįstame ugnies nutraukimą ir kautynės liaujasi. Kalbant apie taikos sutarties detales ir tai, kas užtikrins jos įgyvendinimą ir ar bus taikdarių ir t. t., niekas to nežino. Net jei aš ir žinočiau, būtų neatsakinga, jei atskleisčiau jums detales apie tai, ką prezidentas rekomenduos už uždarų durų, tačiau prioritetas yra sustabdyti žudymą ir užtikrinti, kad vyktų derybos, o V. Putinas suprastų, jog šimtų tūkstančių rusų praradimas Ukrainoje yra tik pradžia, jei jis atsisakys derėtis.