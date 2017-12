Per teismo posėdį federalinio teisėjo Rudolpho Contreraso paklaustas, ar nori pripažinti savo kaltę, į atsargą išėjęs trijų žvaigždučių generolas ir buvęs karinės žvalgybos vadas atsakė: „Taip, pone.“ M. Flynnas tapo aukščiausio rango pareigūnu, sulaukusių oficialių kaltinimų atliekant tyrimą dėl galimo D. Trumpo rinkimų kampanijos susimokymo su Maskva. Buvusiam patarėjui ketvirtadienį buvo iškelti kaltinimai dėl melavimo FTB apie jo privačius pokalbius su tuomečiu Rusijos ambasadoriumi Sergejumi Kisliaku apie JAV sankcijas, įvestas Maskvai ankstesnio JAV prezidento Baracko Obamos administracijos, sakoma viename teismo dokumente. Susiję straipsniai: Buvusiam aukštam Trumpo patarėjui – kaltinimai melavus FTB dėl ryšių su Rusija Trumpas pirmą kartą įžiebė pagrindinę šalies Kalėdų eglę Specialiojo prokuroro Roberto Muellerio biuro darbuotojai nurodė, kad M. Flynnas klaidingai sakė FTB, jog kalbėdamasis su S. Kisliaku sankcijų klausimo neaptarinėjo. Teismo dokumentai rodo, kad M. Flynnas, anksti prisidėjęs prie D. Trumpo rinkimų kampanijos ir uoliai ją palaikęs, veikiausiai pripažins melavęs federaliniams agentams apie savo pokalbius su rusų ambasadoriumi pereinamuoju laikotarpiu po pernai lapkritį įvykusių rinkimų, kai naujasis prezidentas dar nebuvo prisaikdintas. M. Flynnas – jau ketvirtas asmuo, apkaltintas R. Muelleriui vykdant tyrimą. Vasarį jis buvo priverstas atsistatydinti iš patarėjo posto, kai Baltųjų rūmų pareigūnai pareiškė, jog M. Flynnas juos suklaidino, kai buvo paklaustas, ar kalbėjosi su S. Kisliaku apie sankcijas. R. Muellerio komanda lapkritį paskelbė kaltinimus trims kitiems buvusiems D. Trumpo rinkimų kampanijos pareigūnams: jos buvusiam pirmininkui Paului Manafortui ir jo verslo partneriui Rickui Gatesui, taip pat buvusiam užsienio politikos patarėjui George'ui Papadopoulos. Pareiškimai „trukdė“ tyrimui dėl Rusijos kišimosi į JAV rinkimus Buvusio Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo patarėjo Michaelo Flynno neteisingi pareiškimai specialiajam prokurorui, tiriančiam galimus Donaldo Trumpo prezidentinės kampanijos ryšius su Rusija, siekiant pakreipti rinkimų rezultatus respublikono naudai, „trukdė“ šiam tyrimui, rodo penktadienį paviešinti teismo dokumentai. „M. Flynno neteisingi teiginiai ir nutylėjimai trukdė ir turėjo kitokios reikšmingos įtakos vykstančiam FTB (Federalinio tyrimų biuro) tyrimui dėl kokių nors ryšių ar koordinavimo“ tarp D. Trumpo kampanijos ir Maskvos, sakoma specialiojo prokuroro Roberto Muellerio pareiškime. Šis pareiškimas buvo paskelbtas, kai buvęs Baltųjų rūmų patarėjas anksčiau penktadienį padarė kaltės pripažinimo pareiškimą, jog melavo tyrėjams apie savo ryšius su Rusija. Prisipažįsta „suklydęs“ ir žada bendradarbiauti su teisėsauga Buvęs Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo patarėjas Michaelas Flynnas penktadienį pareiškė, kad bendradarbiaus su pareigūnais, tiriančiais galimus Donaldo Trumpo prezidentinės kampanijos ryšius su Rusija. Anksčiau šiandien M. Flynnas padarė kaltės pripažinimo pareiškimą, kad melavo Federaliniam tyrimo biurui (FTB) apie savo pokalbius su Rusijos ambasadoriumi. „Pripažįstu, kad veiksmai, dėl kurių prisipažinau šiandien teisme, buvo klaidingi, ir tikėdamas Dievu stengiuosi viską sutvarkyti“, – sakė buvęs D. Trumpo patarėjas. „Mano kaltės pripažinimo pareiškimas ir sutikimas bendradarbiauti su Specialiojo prokuroro biuru atspindi sprendimą, kurį priėmiau dėl geriausių savo šeimos ir šalies interesų. Prisiimu visišką atsakomybę už savo veiksmus“, – sakoma M. Flynno pranešime. Flynno prisipažinimas dėl melo apie savo kontaktus su Rusija neįklampins jokių kitų asmenų Baltieji rūmai penktadienį mėgino suvaldyti padarinius, sukeltus sensacingo buvusio JAV nacionalinio saugumo patarėjo Michaelo Flynno prisipažinimo, kad jis melavo Federaliniam tyrimų biurui (FTB) apie savo kontaktus su Rusijos ambasadoriumi. Baltųjų rūmų advokatas Ty Cobbas tvirtino, kad M. Flynnas nebuvo artimai susijęs su prezidentu Donaldu Trumpu ir kad jo padarytas kaltės pripažinimas niekam kitam nesukels teisinių rūpesčių. T. Cobbas pabrėžė, kad susikompromitavęs buvęs D. Trumpo patarėjas anksčiau dirbo prezidento Baracko Obamos administracijoje, o į valdžią atėjus respublikonui savo poste Baltuosiuose rūmuose išsilaikė tik 25 dienas. Advokatas taip pat tikino, kad M. Flynno prisipažinimas, jog jis melavo apie savo pokalbius su tuomečiu Rusijos ambasadoriumi Sergejumi Kisliaku, išteisina Baltuosius rūmus. „Šiandien Michaelas Flynna, buvęs nacionalinio saugumo patarėjas, 25 dienas dirbęs Trumpo administracijoje ir buvęs Obamos administracijos pareigūnas, padarė kaltės pripažinimo pareiškimą pagal kaltinimą dėl vienintelio atvejo, kai jis davė FTB klaidingus parodymus“, – sakoma T. Cobbo pareiškime, pirmajame oficialiame Baltųjų rūmų atsake į M. Flynno prisipažinimą. „Susiję melagingi pareiškimai atitinka melagingus pareiškimus Baltųjų rūmų pareigūnams, kurių rezultatas buvo jo atsistatydinimas šių metų vasarį. Kaltės pripažinimo pareiškimas arba šie kaltinimai neįpainioja nieko kito, tik patį poną Flynną“, – pridūrė teisininkas. „Šios specialiojo prokuroro darbo fazės užbaigimas dar kartą demonstruoja, kad specialusis prokuroras dirba visa įmanoma sparta, ir atveria kelią greitam ir protingam (tyrimo dėl D. Trumpo rinkimų kampanijos numanomo susimokymo su Rusija) užbaigimui“, – rašo T. Cobbas.











18 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.