P. Manafortas sutiko pripažinti kaltę dėl sąmokslo sukčiauti prieš Jungtines Valstijas – meluojant investuotojams, plaunant pinigus ir vykdant kitus finansinius nusikaltimus, taip pat suokalbio trukdyti teisingumui, bandant daryti įtaką liudininkams šioje byloje. Kaip rodo penktadienį specialiojo prokuroro Roberto Muellerio teismui perduoti popieriai, iš P. Manaforto kaltinamajame akte anksčiau buvusių septynių kaltinimų liko tik du. Tai reiškia, kad prokurorui pavyko susitarti su P. Manaforto advokatais dėl jo kaltės pripažinimo. Susiję straipsniai: Žiniasklaida: buvęs Trumpo rinkimų kampanijos vadas prisipažins kaltu dėl sąmokslo prieš JAV Amerikiečių pasitikėjimas specialiuoju prokuroru Robertu Muelleriu padidėjo 11 procentų Šis žingsnis padės jam išvengti skandalingo teismo proceso. Baltieji rūmai teigia, kad prisipažinimas neturi visiškai nieko bendro su Donaldu Trumpu ir jo pergale prezidento rinkimuos 2016 metais.

