D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris, sūnus Donaldas Trumpas jaunesnysis ir rinkimų kampanijos aukšto rango pareigūnas Paulas Manafortas 2016 metų birželio 9 dieną D. Trumpo dangoraižyje Niujorke „Trump Tower“ susitiko su rusų teisininke Natalija Veselnickaja, kuri siūlė informacijos iš Rusijos vyriausybės. D. Trumpas, jo sūnus, advokatai ir kiti administracijos pareigūnai ne kartą sakė, kad prezidentas nežinojo apie susitikimą iki pat 2017 metų liepą pasirodžiusių žiniasklaidos pranešimų apie jį. Tačiau kaip dabar pranešė televizijos CNN ir NBC, D. Trumpo buvęs advokatas Michaelas Cohenas tvirtina dalyvavęs, kai Donaldas jaunesnysis pasakė savo tėvui apie rusų pasiūlymą susitikti. Advokato teigimu, D. Trumpas tam pritaręs. Tačiau šaltiniai CNN sakė, kad M. Cohenas neturi tokių įrodymų kaip garso įrašas. CNN ir NBC remdamiesi anoniminiais šaltiniais pranešė, kad M. Cohenas nori pateikti savo pareiškimą specialiajam prokurorui Robertui Muelleriui, tiriančiam Rusijos kišimąsi į JAV 2016 metų prezidento rinkimus ir galimą slaptą susimokymą su D. Trumpo kampanija. R. Muelleris jau apkaltino 31 žmogų, įskaitant 12 rusų žvalgybos agentų, įsilaužimu į JAV Demokratų partijos kompiuterių tinklus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.