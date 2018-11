52 metų M. Cohenas ketvirtadienį 9 val. (16 val. Lietuvos laiku) netikėtai stojo prieš Niujorko teismą. Per maždaug valandą trukusį posėdį jis prisipažino, kad 2017-aisiais JAV Senato Žvalgybos komitetui davė neteisingus parodymus dėl planų pastatyti Maskvoje dangoraižį „Trump Tower“. Be kita ko, M. Cohenas buvo sakęs Kongresui, kad visos diskusijos dėl „Trump Tower“ statybų Maskvoje projekto baigėsi 2016 metų sausį, nors iš tikrųjų jos tęsėsi iki tų metų birželio. Rugpjūtį M. Cohenas prisipažino kaltu dėl kitų federalinių nusikaltimų, susijusių su jo taksi įmonėmis, finansiniu sukčiavimu ir jo darbu D. Trumpo rinkimų kampanijos štabe. Reaguodamas į prisipažinimą pagal naujus kaltinimus Atstovų Rūmų pirmininkas Paulas Ryanas pareiškė, kad M. Cohenas „turėtų būti nuteistas griežčiausiai, kiek leidžia įstatymai. Būtent todėl reikalaujame, kad žmonės duotų priesaiką.“ Tuo metu D. Trumpas kalbėdamasis su žurnalistais Baltuosiuose rūmuose pareiškė, kad M. Cohenas yra „silpnas žmogus“, ir apkaltino jį „meluojant“, kad užsitikrintų švelnesnę bausmę. Susiję straipsniai: Naujiems konfliktams nusiteikęs Trumpas vyksta į G20 viršūnių susitikimą Kremlius: Putinas ir Trumpas G-20 kuluaruose susitiks kaip planuota „Taigi, jis meluoja apie projektą, apie kurį visi žinojo“, – teigė prezidentas. Praeitais metais M. Cohenas Kongreso komitetams sakė, kad prezidento bendrovė per Respublikonų partijos pirminius rinkimus tebedėjo pastangas plėtoti projektą Maskvoje, bet vėliau šio plano buvo atsisakyta „dėl įvairių verslo priežasčių“. M. Cohenas taip pat sakė, kad svarstant potencialų sandorį išsiuntė elektroninį laišką Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovui. Savo pareiškime jis nurodė dirbęs dėl nekilnojamojo turto pasiūlymo su Felixu Sateriu – Rusijoje gimusiu partneriu, teigusiu, kad jis turi svarbių ryšių Maskvoje. Pasak M. Coheno, diskusijos apie potencialų projektą Maskvoje prasidėjo tuojau po to, kai D. Trumpas paskelbė kandidatuosiantis į JAV prezidentus. M. Cohenas taip pat atskleidė, kad D. Trumpas asmeniškai žinojo apie planuojamą sandorį, pasirašė ketinimų protokolą ir aptarinėjo jį su M. Cohenu dviem kitais atvejais. Teismo posėdyje dalyvavo vienas kaltintojas, bendradarbiaujantis su specialiuoju prokuroru Robertu Muelleriu, tiriančiu galimą D. Trumpo rinkimų štabo ir Maskvos sąmokslą. M. Coheno advokatas sakė teisėjui, kad šis jo kliento susitarimas dėl atsakovo pareiškimo yra susijęs su bendradarbiavimu su R. Muellerio komanda. Buvęs vienas pagrindinių D. Trumpo padėjėjų su R. Muellerio vykdomo tyrimo komanda pradėjo bendradarbiauti, kai jis rugpjūčio 21 dieną padarė kaltės pripažinimo pareiškimą pagal atskirą susitarimą su Niujorko prokurorais. R. Muelleris aiškinasi, ar D. Trumpo rinkimų kampanija 2016 metais buvo susimokiusi su Maskva, kad būtų dedamos pastangos pakenkti respublikonų kandidato oponentei demokratei Hillary Clinton, taip pat ar D. Trumpas siekė neteisėtai trukdyti vykdyti teisingumą. Kaip pranešama, į tyrėjų akiratį taip pat yra patekę D. Trumpo verslo sandoriai, su kuriais daug metų buvo glaudžiai susijęs M. Cohenas, užėmęs aukštas vadovaujamas pareigas D. Trumpo nekilnojamojo turto imperijoje Niujorke – „Trump Organization“. Kadaise vadintas D. Trumpo „pitbuliu“ ir jo „dešiniąja ranka“ M. Cohenas buvo gerai susipažinęs su milijonų dolerių sandoriais ir mokėjimais už tylą dviem numanomoms D. Trumpo meilužėms, nes jų atviri pareiškimai galėjo sužlugdyti jo viršininko užmačias tapti Baltųjų rūmų šeimininku. Rugpjūtį M. Cohenas pripažino savo kaltę pagal kaltinimus, susijusius su jo indėliu organizuojant mokėjimus šioms moterims prieš 2016 metų rinkimus. Daugelio nuomone, tos dvi moterys yra pornografinių filmų aktorė Stormy Daniels ir žurnalo vyrams „Playboy“ modelis Karen McDougal. Pripažinęs savo kaltę dėl bankų apgaudinėjimo ir mokesčių slėpimo, M. Cohenas atvedė D. Trumpą į keblią padėtį, paliudijęs su priesaika, kad prezidentas nurodė jam pažeisti rinkimų kampanijų finansavimo įstatymus.

