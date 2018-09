M. Cohenas, kuris kažkada buvo tarp svarbiausių D. Trumpo padėjėjų, su tyrėjais ėmė kalbėti rugpjūčio 21 dieną pagal susitarimą su Niujorko prokurorais padaręs kaltės pripažinimo pareiškimą dėl finansinio sukčiavimo ir kampanijų finansavimo taisyklių pažeidimų. „Gerai, kad @MichaelCohen212 teikia vertingos informacijos #muellerinvestigation (R. Muellerio tyrimui) be bendradarbiavimo susitarimo“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė M. Coheno advokatas Lanny Davisas. Pirmoji šias naujienas pranešė televizija ABC, kuri teigė, kad minimas 52 metų Niujorko teisininkas ir verslininkas „per praėjusį mėnesį daug kartų“ dalyvavo pokalbiuose su R. Muellerio komanda, kurie „trukdavo valandas“. Šis pranešimas gali reikšti blogas naujienas D. Trumpui, nes R. Muellerio tyrimas dėl slapto susimokymo su Rusija vis labiau artėja prie Baltųjų rūmų. Prieš savaitę buvęs D. Trumpo rinkimų kampanijos vadovas Paulas Manafortas sutiko bendradarbiauti su specialiojo prokuroro vykdomu tyrimu dėl įtariamo D. Trumpo rinkimų kampanijos ir Rusijos sąmokslo prieš prezidento rinkimus. M. Cohenas padarydamas kaltės pripažinimo pareiškimą neįsipareigojo bendradarbiauti, bet buvo aišku, kad bendradarbiavimas galėtų padėti jam gauti švelnesnę bausmę. R. Muelleris aiškinasi, ar D. Trumpo rinkimų kampanijos komanda 2016 metais slapta susimokė su Rusija pakenkti jo varžovei Hillary Clinton ir ar D. Trumpas siekė neteisėtai trukdyti tyrimui. Tačiau pranešama, kad tyrimas taip pat apima ir D. Trumpo verslo reikalus, kuriuose aktyviai dalyvavo ir M. Cohenas.

