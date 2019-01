„Galime patvirtinti, kad 64 metų vyras buvo areštuotas, jam pateikti įtarimai“, – sakė Škotijos policijos atstovė spaudai. Ji pridūrė, kad dabar pranešimas apie pateiktus įtarimus bus nusiųstas prokuratūrai. A. Salmondas Škotijos pirmuoju ministru tapo 2007 metais ir buvo atvedęs ją prie pat nepriklausomybės slenksčio per istorinį 2014 metų referendumą, bet paskui atsistatydino. Vėliau ketvirtadienį jis turi stoti prieš teismą. Griežtas nacionalistas A. Salmondas pernai atsistatydino iš Škotijos nacionalinės partijos (SNP), paaiškėjus, kad policija jo atžvilgiu vykdo tyrimą dėl dviejų įtariamų seksualinio priekabiavimo atvejų. Jis kategoriškai neigė jam metamus kaltinimus. Oficialūs skundai dėl jo Škotijos vyriausybei buvo pateikti pernai sausį ir yra susiję su incidentais 2013 metais, kai jis dar dirbo pirmojo ministro poste. A. Salmondas ėmėsi teisinių veiksmų prieš Škotijos vyriausybę dėl to, kaip ji vykdė skundų nagrinėjimo procesą. Anksčiau šį mėnesį jis pasiekė, kad skundai būtų peržiūrėti teismine tvarka, vyriausybei pripažinus, kad tirdama skundus jo atžvilgiu ji veikė neteisėtai. Tačiau Škotijos policija pernai pradėjo savo atskirą tyrimą dėl minimų skundų, kuriuos pateikė dvi darbuotojos. Šis tyrimas ir nulėmė A. Salmondo ketvirtadienio areštą.

