Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi tiriamosios žurnalistikos grupė „Bellingcat“ trečiadienį paskelbė, kad įtariamojo, anksčiau britų tarnybų įvardyto kaip Ruslanas Boširovas, iš tikrųjų yra Anatolijus Čepiga – karinės žvalgybos tarnybos GRU pulkininkas, pelnęs Rusijos didvyrio medalį, aukščiausią savo šalies apdovanojimą. Susiję straipsniai: Rusija nesutiko priimti Izraelio lyderių po lėktuvo numušimo Sirijoje Šaltinis: Rusija ruošia grėsmingus povandeninius laivus Vis dėlto Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova šį pranešimą atmetė ir atkreipė dėmesį, kad jis buvo paskelbtas maždaug tuo metu, kai Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje kalbą turėjo sakyti Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May. „Nėra nė vien įrodymo – taigi, jie tęsia savo informacijos kampaniją, kurios pagrindinis tikslas – nukreipti dėmesį nuo pagrindinio klausimo: KAS ĮVYKO SOLSBERYJE?“ – M. Zacharova vėlai trečiadienį parašė per „Facebook“. „Lieka klausimas: kada bus pateikta kokių nors įrodymų, kad kas nors yra susijęs su apnuodijimu Solsberyje, kaip tai vadina Londonas?“ Marija Zacharova Reuters / Scanpix Trečiadienį sakydama kalbą Th. May vėl užsipuolė Maskvą dėl kovą Anglijos pietiniame Solsberio mieste įvykdytą S. Skripalio ir jo dukters Julijos apnuodijimą Sovietų Sąjungoje sukurta nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. „Rusija tesiekė klaidinti desperatiškai klastojimais“, – pabrėžė ji. „Bellingcat“ nurodė, kad 39 metų A. Čepiga yra baigęs Tolimųjų Rytų kariuomenės vadų aukščiausiąją mokyklą Blagoveščensko mieste – vieną pagrindinių Rusijos karo akademijų, rengiančių jūrų pėstininkus ir specialiųjų pajėgų karius. Jis yra kovojęs Čečėnijoje ir galbūt Rytų Ukrainoje. 2014 metais A. Čepiga buvo apdovanotas Rusijos didvyrio medaliu už „dalyvavimą taikos palaikymo misijoje“. Tikėtina, kad taip buvo įvardytas konfliktas Ukrainoje. „Bellingcat“ rašo, kad „labai tikėtina“, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pažįsta A. Čepigą, nes valstybės vadovas tokius aukštus apdovanojimus įteikia asmeniškai. Kasmet Rusijos didvyrio medalis skiriamas tik nedaugeliui asmenų, neretai – po mirties. Tyrėjų grupė citavo vieną buvusį Rusijos kariškį, sakiusį, kad atrodo labai keista, jog aukštų apdovanojimų pelnęs karininkas, turintis pulkininko laipsnį, buvo pasiųstas į tokią operaciją. Dėl to „galima manyti, kad darbas buvo užsakytas aukščiausiu lygiu“, „Bellingcat“ citavo savo šaltinį. Šį mėnesį V. Putinas sakė, kad abu vyrai, Britanijos įtariami Skripalių apnuodijimu, yra „civiliai“. R. Boširovas ir Aleksandras Petrovas neseniai davė keistą interviu Kremliaus finansuojamai televizijai RT ir tvirtino, kad Solsberyje lankėsi kaip turistai. Šie jų pareiškimai buvo išjuokti Rusijoje ir užsienyje. Kai kurie apžvalgininkai kėlė prielaidą, kad abu žvalgybos agentūros agentai buvo pakišti savo viršininkų, nes nesugebėjo sėkmingai atlikti savo misijos. „Nuo didvyrio iki nulio“, – savo „Twitter“ žinute konstatavo „Bellingcat“, paskelbusi savo pranešimą. DELFI primena, kad rugsėjo 13 d. du vyrai, Londono kaltinami apnuodijus buvusį dvigubą rusų šnipą Sergejų Skripalį ir jo dukrą Anglijos Solsberio mieste, Kremliaus finansuojamai televizijai RT tvirtino šiame mieste apsilankę turistiniais tikslais, ir su pasikėsinimu nužudyti neturintys nieko bendra. RT vyriausioji redaktorė Margarita Simonian tikino, kad šie du vyrai su ja dėl interviu susisiekė patys, nes esą dabar gyvena baimėje dėl savo gyvybių. M. Simonian anksčiau ketvirtadienį pareiškė, kad paėmė interviu iš R. Boširovo ir A. Petrovo, ir pridūrė esanti tikra, jog kalbėjosi „su tais žmonėmis“. „Jie parodė man savo pasus, tačiau ir vizualiai jie panašūs į publikuotose nuotraukose matomus asmenis“, – sakė ji. Interviu RT šie du vyrai pasakojo, kad pietinis Anglijos Solsberio miestas, kuriame jie lankėsi kovą, yra „nuostabus“. Vyrai tvirtino norėję pamatyti žymiąją Solsberio katedrą ir jo laikrodį. Rugsėjo 5 dieną Didžiosios Britanijos policija paskelbė, kad A. Petrovas ir R. Boširovas, įtariami Rusijos karinės žvalgybos (GRU) pareigūnai, kaltinami sąmokslu nužudyti S. Skripalį ir jo dukrą Juliją, vardus. Britanija paskelbė stebėjimo kamerų įrašų ir nuotraukų, kur matomi tie du vyrai, vaikštantys rajone, kur gyveno S. Skripalis. A. Petrovas teigė, kad jie abu tenorėjo pasivaikščioti po miestą ir jį apžiūrėti. „Atvykome (į JK) kovo 2 dieną ir nukeliavome į traukinių stotį pasitikrinti grafiko. Į Solsberį atvykome kovo 3 d., norėjome pasivaikščioti po miestą, tačiau vaikščiojome tik pusvalandį, nes miestas buvo padengtas sniegu“, – sakė A. Pertrovas. „Žinoma, norėjome pamatyti Stounhendžą, apžiūrėti katedrą, bet negalėjome to padaryti, nes buvo labai purvina. Visas miestas buvo padengtas drėgnu purvu. Mes sušlapome ir pasukome link artimiausio traukinio atgal į Londoną“, – sakė įtariamasis. R. Borišovas sakė: „Galbūt ir buvome prisiartinę prie Skripalių namo, nežinome, kur jis yra“. „Draugai jau seniai mums patarė apsilankyti šiame puikiame mieste“, – sakė A. Petrovas interviu RT. „Nuo pat pradžių planavome nuvykti į Londoną ir, grubiai tariant, atitrūkti. Tai buvo ne verslo kelionė. Viską suplanavome taip, kad pabūname ir Londone, ir į Solsberį nuvažiuojame“, – kalbėjo jis. R. Boširovas savo ruožtu sakė, kad Solsberis yra turistinis miestas su visoje Europoje žinoma katedra. Abu vyrai taip pat tvirtino „nedirbantys GRU“ (Rusijos karinėje žvalgyboje). Didžiosios Britanijos vyriausybė po šio interviu pakartojo savo įsitikinimą, kad Rusijos institucijos meluoja dėl buvusio dvigubo Rusijos agento Sergejaus Skripalio ir jo dukros Julijos apnuodijimo Anglijos mieste Solsberyje. „Vyriausybei visiškai aišku, kad šie du vyrai yra Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU pareigūnai, kurie mūsų šalies gatvėse panaudojo pragaištingai nuodingą, neteisėtą cheminį ginklą“, – teigiama Didžiosios Britanijos vyriausybės pranešime. „Ne kartą prašėme Rusijos pasiaiškinti dėl to, kas kovo mėnesį įvyko Solsberyje. Šiandien, kaip ir visą laiką, jie atsakė melu ir klaidinančia informacija“, – priduriama pranešime.

