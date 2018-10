Seulo teismas praėjusią savaitę 76 metų Lee Myung Baką pripažino kaltu, be kita ko, dėl kyšininkavimo, piktnaudžiavimo valdžia ir lėšų švaistymo. Be to, jam buvo skirta 10 mln. eurų bauda.

Lee Myung Bakui, kuris vadovavo Pietų Korėjai nuo 2008 iki 2013 metų, balandį buvo pateikti kaltinimai pagal 16 kaltinamųjų punktų. Anot teismo, įrodyta, kad Lee Myung Balas buvo „de facto“ automobilių dalių gamintojos DAS savininkas ir jos pagalba sukaupė 24 mlrd. vonų (18 mln. eurų) kyšių kasą. Lee Myung Bakas nurodė, kad įmonė priklauso jo broliui.

Teismas taip pat pripažino eksprezidentą kaltu už beveik 6 mlrd. vonų kyšį suteikus malonę „Samsung Electronics“ koncerno vadovui. Šis buvo nuteistas dėl mokesčių slėpimo.