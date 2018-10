76 metų Lee Myung-bakas, kuris šalies vadovo poste dirbo nuo 2008-ųjų iki 2013-ųjų, buvo pripažintas kaltu dėl įvairių kaltinimų, įskaitant kyšininkavimą ir lėšų grobstymą. Seulo centrinės apygardos teismas taip pat skyrė eksprezidentui 13 mlrd. vonų (beveik 10 mln. eurų) baudą. „Atsižvelgiant į viską, sunki bausmė kaltinamajam neišvengiama“, – per tiesiogiai televizijos transliuotą posėdį sakė vienas teisėjų. Lee Myung-bakas posėdyje nedalyvavo, priežastimi nurodęs prastą sveikatos būklę. Buvusiam Pietų Korėjos lyderiui balandį buvo pateikta 16 kaltinimų, tarp jų kaltinimai kyšininkavimu, grobstymu ir piktnaudžiavimu valdžia. Teismas nustatė, kad Lee Myung-bakas buvo prieštaringai vertinamos automobilių dalių kompanijos DAS faktinis savininkas, nors teigė, kad kompanija priklausė jo broliui. Naudodamasis šia kompanija, Lee Myung-bakas sukaupė maždaug 24 mlrd. vonų kyšiams. Jis taip pat pripažintas paėmęs beveik 6 mlrd. vonų kyšį iš kompanijos „Samsung Electronics“, mainais į prezidentinę malonę jos pirmininkui Lee Kun-hee, nuteistam kalėti už vengimą mokėti mokesčius. Ir „Samsung“, ir Lee Myung-bakas neigė padarę kokių nors pažeidimų. Pietų Korėjos prezidentai pasibaigus jų valdymui dažnai atsiduria kalėjime – paprastai iškart, kai į prezidentūrą atsikrausto jų politiniai priešininkai. Rugpjūčio mėnesį apeliacinis teismas iki 25 metų pratęsė laisvės atėmimo bausmę Lee Myung-baką prezidento poste pakeitusiai Park Geun-hye, nuteistai už korupciją ir piktnaudžiavimą valdžia. Park Geun-hye buvo nušalinta praėjusiais metais dėl korupcijos skandalo, išprovokavusio didžiulius protestus gatvėse.

