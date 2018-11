Manoma, jog tai yra didžiausia istorijoje piniginė auka, skirta aukštajai ar profesinei mokyklai. M. Bloombergas sakė, jog šia dovana siekia padėti įgyti aukštąjį išsilavinimą gabiems studentams iš mažas ir vidutines pajamas gaunančių šeimų. Daugeliui tokių šeimų elitinėse aukštosiose mokyklose taikomas mokestis už mokslą, neretai viršijantis 50 tūkst. JAV dolerių per metus, tampa neįveikiama kliūtimi. „Man pasisekė. Mano tėvas buvo buhalteris, per metus neuždirbdavęs daugiau nei 6 tūkst. JAV dolerių. Tačiau aš galėjau studijuoti Johnso Hopkinso universitete, nes buvau gavęs Nacionalinės gynybos paskolą studijoms ir dirbau studentų miestelyje“, – rašė M. Bloombergas komentare dienraštyje „New York Times“. „Man Johnso Hopkinso (universiteto) diplomas atvėrė duris, kurios priešingu atveju būtų uždarytos, ir tai leido man siekti savo amerikietiškosios svajonės“, – pridūrė jis. M. Bloombergas savo pirmąją piniginę auką Johnso Hopkinso universitetui skyrė vos baigęs studijas. Tiesa, tąsyk ji sudarė vos 5 JAV dolerius. Nuo tada buvęs Niujorko meras moksliniams tyrimams ir švietimui jau paaukojo 1,5 mlrd. JAV dolerių (1,3 mlrd. eurų). Susiję straipsniai: JAV sulaikytas vyras, planavęs susisprogdinti per Kongreso rinkimus Buvęs Niujorko meras Michaelas Bloombergas demokratams jau paaukojo 100 milijonų dolerių Nauja piniginė auka bus panaudota remti gabius studentus iš mažiausias pajamas gaunančių šeimų. „Noriu būti tikras, kad mokykla, suteikusi galimybę man, galės atverti tas pačias galimybių duris ir kitiems“, – rašė M. Bloombergas. „Tai leis užtikrinti, kad nuo šiol studentai į Johnso Hopkinso universitetą bus priimami ne pagal jų finansines galimybes; finansai nebebus veiksnys priimant sprendimus. Mokykla galės pasiūlyti dosnesnę finansinę pagalbą, daugeliui studentų paskolas pakeičiant stipendijomis“, – rašė buvęs Niujorko meras. „Tai palengvins skolų naštą daugeliui absolventų ir užtikrins didesnę socialinę ir ekonominę įvairovę studentų miestelyje“, – pažymėjo jis. Vis dėlto M. Bloombergas pripažino, kad jo auka padės tik vienai mokyklų šalyje, kur elitiniuose koledžuose mokosi daugiau studentų iš šeimų, priklausančių 1 proc. turtingiausių amerikiečių, o ne iš 60 proc. šeimų, priklausančių skurdžiausiai gyvenančiam visuomenė sluoksniui. Ir tokia padėtis yra nepaisant fakto, kad daugelis jaunuolių iš skurstančių šeimų turi reikiamų žinių, reikalingų studijoms aukštojoje mokykloje, pabrėžė buvęs meras. „Vien šių žingsnių nepakanka. Federalinės stipendijos nedidėja taip greitai, kaip auga kainos, o valstijos apkarpė pagalbą studentams. Privačios aukos negali ir neturėtų atstoti vyriausybės paramos“, – pridūrė jis. „Federalinė ir valstijų vyriausybės turtų drauge prisiimti naują įsipareigojimą užtikrinti daugiau galimybių įgyti aukštąjį išsilavinimą ir mažinti neretai tas galimybes varžančią įsiskolinimo naštą, tenkančią daugeliui studentų ir šeimų“, – pažymėjo M. Bloombergas. „Negali būti geresnės investicijos už mūsų investavimą į amerikietiškosios svajonės ateitį ir lygių galimybių visiems žmonėms pažadą“, – rašė jis.

