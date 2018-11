94 metų J. Rehbogenas yra kaltinimas bendrininkavimu masiškai žudant žmones Štuthofo nacių koncentracijos stovykloje netoli dabartinio Gdansko miesto Lenkijoje. „Man, žinoma, gėda, kad priklausiau SS pajėgoms. Bet net ir šiandien aš abejoju, ar būčiau turėjęs drąsos elgtis kitaip“, – sakoma kaltinamojo pareiškime, kurį teismui perskaitė jo advokatas. J. Rehbogenas teismui sakė, kad buvo priverstas stoti į SS pajėgas, nes „jeigu nebūčiau ėjęs, mano šeima būtų sulaukusi represijų“. „Pamatęs tuos kalinius supratau, kad SS (pajėgos) yra blogai, tačiau neturėjau kitos išeities“, – nurodė J. Rehbogenas, kuris dirbo Štuthofo stovyklos sargybiniu nuo 1942-ųjų birželio iki 1944-ųjų rugsėjo. Tačiau teisiamasis neigė žinojęs apie stovykloje vykdytus žiaurius nusikaltimus. „Aš nieko nežinojau apie masinį žudymą, nieko nežinojau apie dujų kameras ir krematoriumą“, – sakė jis teisme. „Man gėda dėl sąlygų, kuriomis buvo laikomi sulaikytieji, jaučiau jiems užuojautą, nors tai nėra tikslus žodis, nes aš nekentėjau kaip jie“, – nurodė J. Rehbogenas. Jis sakė, kad „būtų norėjęs išeiti“, bet pridūrė, kad „nedrįso su kuo nors apie tai pasikalbėti ir neturėjo nieko, kuo galėtų pasitikėti“. „Aš tik pasakysiu, kad nesu nacis, niekada juo nebuvau ir nebūsiu“, – tikino teisiamasis. Tačiau prokuroras Andreas Brendelis paprieštaravo, kad tokie sargybiniai kaip J. Rehbogenas turėjo „būdų pasitraukti“. „Mes manome, kad sargybiniai žinojo daug daugiau nei tai, kas šiandien buvo papasakota“, – pareiškė jis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.