„Partijos pagrindinė užduotis bus įgyvendinti spalio 1-ąją (gautus) įgaliojimus“, – pareiškė C. Puigdemonto atstovas Toni Morralas, kalbėdamas apie ginčijamą pernai tą dieną įvykusį referendumą, kuriuo rezultatais pasinaudojo Barselona, po kelių savaičių paskelbusi nepriklausomybę nuo Madrido. „Pasiekus šį tikslą, ši organizacija nebeturės prasmės, tad bus paleista“, – pridūrė jis, nedetalizuodamas, kaip partija ruošiasi įgyvendinti savo planus. C. Puigdemont'o įpėdinio Quimo Torros remiama naujoji partija teigia jau turinti 50 tūkst. šalininkų. Ji ketina suvienyti regiono separatistus, šiuo metu veikiančius trijose skirtingose parlamento frakcijose. Susiję straipsniai: Buvęs Katalonijos lyderis Puigdemont'as netikėtai atvyko į Škotiją Buvęs Katalonijos prezidentas išvyksta iš Vokietijos į Belgiją Ankstesnė Katalonijos administracija, kuriai vadovavo C. Puigdemont'as, pernai surengė referendumą dėl nepriklausomybės, nors šį plebiscitą uždraudė šalies teismai, o balsavimo procesą aptemdė policijos panaudota jėga. Dauguma balsavusiųjų pasisakė už atsiskyrimą nuo Ispanijos, tačiau rinkėjų aktyvumas buvo mažas, nes oponentai boikotavo referendumą. Katalonijai pernai spalio 27-ąją nesėkmingai pamėginus paskelbti savo nepriklausomybę nuo Ispanijos, C. Puigdemont'as buvo atstatydintas iš regiono prezidento posto ir kartu su keliais savo administracijos nariais netrukus pabėgo į Briuselį. Madridas siekia katalonų ekslyderį suimti ir teisti už vaidmenį separatistų judėjime – už tai jam gresia iki 25 metų laisvės atėmimo. Kaip rodo apklausos, Katalonijos 7,5 mln. gyventojų nuomonės dėl regiono nepriklausomybės labai skiriasi, bet absoliuti jų dauguma norėtų išspręsti šį klausimą per teisėtą referendumą.

