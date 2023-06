„Šiandien prieš Dievą ir savo šeimą skelbiu, kad kandidatuoju į Jungtinių Valstijų prezidento postą“, – sakė jis trečiadienį tviteryje paviešintame vaizdo įraše. 64-erių politikas jau pirmadienį Federalinei rinkimų komisijai pateikė reikalingus dokumentus.

M. Pence, paskelbdamas apie savo kandidatavimą, meta iššūkį ir buvusiam prezidentui Donaldui Trumpui, kuris po savo pralaimėjimo 2020 m. dar kartą mėgins laimę. M. Pence 2017–2021 m. buvo jo pavaduotojas. Šiuo metu abiejų jų santykiai sudėtingi.

JAV prezidento rinkimai numatyti 2024 m. lapkričio 5 d. Kas galiausiai taps oficialiu respublikonų kandidatu, paaiškės vadinamuose pirminiuose rinkimuose partijos viduje.

Paskelbęs apie savo kandidatavimą, M. Pence, be to, išplėtė respublikonų kandidatų ratą. Žinomiausi jų be D. Trumpo yra Floridos gubernatorius Ronas DeSantis ir buvusi JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley.