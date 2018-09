Kadenciją baigęs 44-asis prezidentas pabrėžtinai vengdavo tiesiogiai kritikuoti savo įpėdinį ir sąmoningai stengdavosi neminėti D. Trumpo vardo. Tačiau penktadienį padėtis pasikeitė. „Kas atsitiko Respublikonų partijai?“ – klausė B. Obama ir kaltino D. Trumpą „naudojantis“ Amerikos žmonių „baime ir pykčiu“. Pastaroji savaitė JAV politinėje scenoje buvo itin nerami, šalies žiniasklaida paskelbus apie slaptą „pasipriešinimo“ judėjimą Baltuosiuose rūmuose. Tačiau B. Obama ragino negalvoti, kad „viskas galiausiai bus gerai“ vien dėl to, kad kai kurie D. Trumpo komandos darbuotojai slapčia ignoruoja savo viršininko nurodymus. Susiję straipsniai: Trumpas kaitina prekybos konfliktą su Kinija „Demokratija turėtų veikti ne taip“, – piktinosi B. Obama, turėdamas omenyje informaciją, atskleistą žurnalisto tyrėjo Bobo Woodwardo. Savo naujoje knygoje reporteris aprašo, kaip D. Trumpo padėjėjai stengiasi suvaldyti pikto būdo ir nedaug teišmanantį prezidentą. Buvęs prezidentas demokratas peikė respublikonus, nedrįstančius tiesiogiai duoti atkirčio D. Trumpui. Pasak B. Obamos, į prezidento „piktinančius“ veiksmus respublikonai atsako tik „nusivylimą reiškiančiais aptakiais pareiškimais“. „Jie nepasitarnauja mums, aktyviai remdami 90 procentų beprotiškų dalykų, sklindančių iš šių Baltųjų rūmų, ir vėliau sakydami: „Nesirūpinkit, mes užkertame kelią kitiems dešimčiai procentų“, – sakė jis. B. Obamos kalba Ilinojaus koledžų studentams, pasakyta valstijoje, kurioje jis anksčiau buvo išrinktas į Kongresą, tapo pirmąja salve prieš virtinę rinkimų kampanijos renginių, turinčių suaktyvinti demokratus prieš lapkritį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus. Per juos bus renkama didelė dalis Kongreso narių ir 36 valstijų gubernatoriai. Trumpas yra „simptomas“ B. Obama kalbėjo apie įvairius dalykus ir dažnai sulaukdavo klausytojų plojimų. Eksprezidentas kritikavo susiskaldymą dabartinio laikmečio politikoje, smerkė D. Trumpo atakas prieš žiniasklaidą ir teisingumo sistemą, taip pat jo užmojus bendradarbiauti su Rusija, bet nusigręžti nuo tradicinių sąjungininkų. Vis dėlto jis taip pat siuntė vilties žinią, akivaizdžiai turinčią mobilizuoti demokratų rinkėjus. „Matau, kaip iš šios politinės tamsos visoje šalyje plačiai atbunda pilietiškumas“, – sakė B. Obama. B. Obama pabrėžė, kad D. Trumpas yra „simptomas, o ne priežastis“, lemianti platesnes negeroves valstybės politikoje. Tuo metu prezidentas, išvykęs į Šiaurės Dakotą, po šios B. Obamos kalbos savo šalininkams, susirinkusiems į vieną lėšų rinkimo renginį, pašaipiai pareiškė: „Žiūrėjau ją, bet užmigai.“ „Man jis atrodo labai geras – labai tinkamas miegui“, – pridūrė D. Trumpas.

Savo kalboje B. Obama nusitaikė į pagrindinį D. Trumpą remiančių respublikonų argumentų, kad prezidento politika lėmė tvirtą ekonomikos atsigavimą, vien praeitą mėnesį sukūrusį 200 tūkst. darbo vietų. „Kai girdžiu, kaip dabar puikiai sekasi mūsų ekonomikai, leiskit tiesiog priminti, kada šis atsigavimas prasidėjo“, – sakė buvęs lyderis. B. Obama priminė, kad perėmė vadovavimą šaliai, apimtai pavojingo ekonomikos nuosmukio, bet kadenciją baigė, kai šalies ūkis jau buvo pradėjęs atsigauti. D. Trumpas atšovė, kad šių metų antrąjį ketvirtį ekonomika augo 4,2 procento, ir apkaltino B. Obamą „mėginant prisiimti nuopelnus už šiuo metu vykstantį neįtikėtiną dalyką“.

Jeigu prieš dvejus metus demokratai būtų perėmę viršenybę Kongrese, „vietoje 4,2 proc. kilimo – kalbant atvirai, esu tuo įsitikinęs – turėtume 4,2 proc. smukimą“, teigė D. Trumpas. „Turite balsuoti“ Prezidento kadenciją baigęs B. Obama iki šiol daugiausiai dėmesio skyrė savo atsiminimų rašymui ir prezidentinio fondo steigimo Čikagoje reikalais. Tačiau ateinančiomis savaitėmis jis ketina pasakyti daug viešų kalbų per rinkimų kampanijos renginius. Šeštadienį jis viešės Kalifornijoje, o ketvirtadienį vyks į Ohają. Itin populiari buvusi šalies pirmoji ponia Michelle Obama taip pat stengsis išjudinti demokratų rinkėjus – šio mėnesio pabaigoje ji dalyvaus kampanijos renginiuose Las Vegase ir Majamyje. Demokratai tikisi išnaudoti prieš D. Trumpą nukreiptą „mėlynąją bangą“ ir perimti kontrolę Atstovų Rūmuose, taip pat iškovoti vietų Senate. B. Obama savo kalboje apžvelgė pagrindinius argumentus, kuriuos jis ketina akcentuoti per kampanijos renginius. Buvęs lyderis ypatingą dėmesį skirs rinkėjams šalie regionuose, kuriuose jis laimėjo per 2012 metų prezidento rinkimus, bet 2016 metais balsavusiuose už D. Trumpą. Buvę prezidentas ragino jaunuosius Ilinojaus rinkėjus lapkritį pareikšti savo pilietinę valią ir perspėjo, kad „nuo to priklauso mūsų demokratija“. „Tai vienas iš lemiamų momentų, kai kiekvienas iš mūsų kaip Jungtinių Valstijų pilietis privalo nuspręsti, kas mes esame ir kam mes atstovaujame“, – pabrėžė B. Obama. „Turite nuveikti daugiau negu pasidalyti „Twitter“ grotažyme – turite balsuoti“, – pridūrė jis.











