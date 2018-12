„FTB reputacijai suduotas skaudus smūgis, nes Jungtinių Valstijų prezidentas su savo padėjėjais nuolat apie jį meluoja. Šio melo akivaizdoje daugybė gerų žmonių... tiki tomis nesąmonėmis“, – sakė J. Comey žurnalistams JAV Senate. „Geriau žinantys žmonės, tarp jų šios institucijos nariai respublikonai, turi turėti drąsos atsistoti ir pasakyti tiesą“, – pridūrė jis. J. Comey kalbėjo po virtinės pastarąją savaitę socialiniame tinkle „Twitter“ prezidento paskelbtų griežtų žinučių, nukreiptų prieš FTB. Jose D. Trumpas tvirtino, kad FTB piktnaudžiavo savo įgaliojimais, vykdydamas tyrimą jo buvusio asmeninio advokato Michaelo Coheno ir buvusio patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Michaelo Flynno atžvilgiu. M. Cohenas and M. Flynnas buvo nuteisti už virtinę nusikaltimų ir davė parodymų, potencialiai pavojingų jų buvusiam šefui. Susiję straipsniai: Trumpas planuoja sukurti vieningą JAV kosmoso vadovybę Du Trumpo ekspatarėjo partneriai kaltinami neteisėtu lobizmu Turkijos naudai Sekmadienį D. Trumpas, turėdamas galvoje tyrimą M. Coheno atžvilgiu, tviteryje rašė: „FTB padarė tai, kas buvo visiškai neįsivaizduojama ir negirdėta iki šios Raganų Medžioklės pradžios. Jie ĮSILAUŽĖ Į TEISININKO BIURĄ!“ Iš tiesų FTB turėjo teismo sankciją apieškoti M. Coheno biurą. Kalbėdamas apie M. Flynną, prezidentas tvirtino, kad 2016 metų sausį jis per FTB apklausą apgaule buvo paskatintas sumeluoti ir dėl to areštuotas. „Taigi, generolo Michaelo Flynno gyvenimas gali būti visiškai sugriautas, o klastūnas Jamesas Comey gali tekinti informaciją ir meluoti“, – rašė D. Trumpas anksčiau šį mėnesį. J. Comey sakė, kad politikai, ypač respublikonai, turi liautis tylėję, kai D. Trumpas viešai meluoja. „Respublikonai anksčiau suprato, kad yra svarbu, ką daro prezidentas, kad svarbu, ką kalba prezidentas, kad yra svarbūs teisinės valstybės principai ir tiesa yra svarbi. Kur tie respublikonai dabar?“ – klausė jis. „Tam tikru metu kažkas turi atsistoti ir – tvyrant „Fox News“ baimei, jų elektorato baimei, jų piktų tviterio žinučių baimei – imtis ginti šios šalies vertybes, užuot tyliai išėjus – atsistoti ir pasakyti tiesą“, – sakė J. Comey. Per pastarąją savatę J. Comey jau antrąkart davė parodymus įstatymų leidėjams uždarame posėdyje, per kurį buvo klausinėjamas, kaip kontroliavo tyrimą dėl D. Trumpo varžovės 2016 metų rinkimuose Hillary Clinton elektroninių laiškų. Teisingumo departamentas po vidinio svarstymo nusprendė netęsti tyrimo H. Clinton atžvilgiu. Tačiau D. Trumpas ir respublikonai, siekiantys apsaugoti prezidentą nuo specialiojo prokuroro Roberto Muellerio vadovaujamo tyrimo dėl galimo susimokymo su Rusija, nori, kad tyrimas dėl H. Clinton privataus pašto serverio naudojimo būtų atnaujintas. D. Trumpas 2017 metų gegužę atleido J. Comey, kai šis jam nepakluso ir neužkirto kelio tyrimui dėl jo rinkimų kampanijos narių galimo susimokymo su Rusija. Manoma, kad dabar R. Muelleris aiškinasi, ar tas atleidimas ir kiti prezidento veiksmai laikytini trukdymu vykdyti teisingumą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.