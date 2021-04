„Galbūt mums vertėtų padaryti „time-out“ (liet. pertrauką) visiems, turiu omenyje visus vizitus iš Rusijos. Iki pat įsiveržimo į Krymą šie žmonės išdidžiai reikalavo iš ES bevizio režimo. Tiesiog įšaldykite vizas, atmetę išskirtines šeimines aplinkybes. Ant kortos pastatytas Europos saugumas. Gana“, – balandžio 17 d. savo tviterio paskyroje parašė T. Ilvesas.

Kai kurie komentuojantieji prieštaravo – tada nukentės eiliniai piliečiai, kurie nėra atsakingi už savo valstybės lyderio veiksmus.

„Tie, kurių nenorite matyti ES, bet kokiu atveju ras būdų čia patekti su savo Kipro pasais. Jūs tiesiog nubausite tuos, kurie gali siekti pažvelgti į dalykus kitu rakursu.

Maybe there should be a "time out" for any and I mean *any* visits from Russia.