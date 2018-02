Apie šį pasitarimą I. Ponomariovas papasakojo liudydamas Kijevo teisme, nagrinėjančiame valstybės išdavyste kaltinamo Ukrainos eksprezidento Viktoro Janukovyčiaus bylą. Pasak rusų eksdeputato, 2014-ųjų vasario 21-ąją, kai tuometis Ukrainos vadovas ir opozicija pasirašė susitarimą dėl veiksmų krizei užbaigti po įnirtingų Maidano revoliucijos susirėmimų Kijeve, jis bendravo su Rusijos vadovo padėjėjo Vladislavo Surkovo komandos politinių technologijų specialistais. „Man atrodė, kad tas susitarimas nesuveiks, o V. Surkovo politinių technologijų ekspertai manė, jog situacija bus suvaldyta ir bus surengti pirmalaikiai rinkimai, kuriuos laimės V. Janukovyčius“, – sakė buvęs Rusijos Valstybės Dūmos deputatas. Ilja Ponomariovas DELFI / Karolina Pansevič Susiję straipsniai: Porošenka ir Putinas kalbėjosi telefonu Paviešintas vaizdo įrašas, kaip JAV pajėgos smogė rusų samdiniams Sirijoje I. Ponomariovas taip pat sakė 2014-ųjų vasario 22-ąją iš Federalinės tarnybos apsaugos pareigūnų sužinojęs, kad V. Putinas vos nepateko į sraigtasparnio avariją Sočyje. „V. Putinas tai laikė užsienio specialiųjų tarnybų bandymu pasikėsinti (į jo gyvybę). Tą pačią dieną įvyko V. Janukovyčiaus pabėgimas, todėl jo (Rusijos prezidento) nuotaika buvo tokia, kad aplink jį vyksta sąmokslas, ir naktį iš vasario 22-osios į 23-ąją buvo sušauktas pasitarimas siaurame rate. Būtent tame pasitarime V. Putinas iškėlė klausimą dėl Krymo aneksijos“, – teismui sakė liudytojas. Remdamasis savo pašnekovo žodžiais I. Ponomariovas pažymėjo, kad dauguma tame pasitarime dalyvavusių asmenų buvo nusiteikę prieš galimybę Rusijai tiesiogiai aneksuoti Krymo pusiasalį. Jie esą aiškino, kad jau buvo patvirtintas „scenarijus, analogiškas (įvykiams) Pietų Osetijoje“, kai kitos šalies teritorija pasiskelbia nepriklausoma, o Rusija oficialiai tai pripažįsta. Vėliau, kaip numatyta tame scenarijuje, priimamas sprendimas, ar priimti tą teritoriją į Rusijos Federacijos sudėtį.











