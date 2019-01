Kaip skelbia BBC, G. Osborne'as pridūrė, kad Didžioji Britanija dabar privalo pasirinkti tarp „Brexit“ be susitarimo ir tarp jokio „Brexito“ kuriam laikui.

Anot G. Osborne'o, kuris dabar dirba laikraščio „Evening Standard“ redaktoriumi, ministrė pirmininkė turėtų pasakyti verslui, kad „Brexit“ be susitarimo nėra tinkamas pasirinkimas.

Jis išstojimą be susitarimo prilygino „Rusiškos ruletės“ žaidimui su ekonomika. Per interviu Pasaulio ekonomikos forume (PEF) Šveicarijoje kalbėdamas G. Osborne'as sakė, kad pasitraukimas iš bloko be susitarimo reiškia, kad „prie Didžiosios Britanijos ekonomikos galvos yra laikomas ginklas“.

„Rusiška ruletė yra žaidimas, kurio niekada neturėtum žaisti, nes yra viena galimybė iš šešių, kad kulka skries į tavo galvą“, - teigė jis.

G. Osborne'as mano, kad oficialios išstojimo datos atidėjimas duotų Didžiajai Britanijai erdvės išnagrinėti įgyvendinamas Theresos May pasitraukimo susitarimo, kurį anksčiau šį mėnesį atmetė šalies parlamentas, alternatyvas.