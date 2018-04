„Prieš keliolika savaičių Sirijoje rusai sulaukė atkirčio, ir keli šimtai jų žuvo“, – sakė M. Pompeo per JAV Senato posėdį, kuriame svarstoma jo kandidatūra į valstybės sekretoriaus postą. Išsamesnės informacijos jis nepateikė, tačiau JAV žiniasklaida užsiminė, kad vasarį įvykusioje kovoje dalyvavo Rusijos privačia karine bendrove vadinamos „Vagner“ samdiniai. Rusija tuomet pripažino, kad žuvo penki jos piliečiai, JAV vadovaujamos koalicijos pajėgoms, bendradarbiaujančioms su kurdų grupuotėmis, paprašius aviacijos paramos, kad atlaikytų Sirijos kariuomenės puolimą. Susiję straipsniai: Mattisas: sprendimas dėl smūgio Sirijai dar nepriimtas Įspėja dėl Rusijos kontratakos: esame pavojingoje padėtyje Vašingtonas pranešė, kad koalicijos pajėgos nukovė mažiausiai 100 „režimui palankių“ kovotojų, o viena Rusijos tinklaraštininkų grupė nustatė dešimčių įvardytų rusų aukų tapatybes. Keletas leidinių pranešė, kad organizacija „Vagner“ Sirijoje vadovauja privačiai armijai tyliai pritariant Kremliui, kuris taip pat palaiko prezidento Basharo al Assado režimą reguliariosiomis pajėgomis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas iškėlė M. Pompeo kandidatūrą į Vašingtono diplomatijos vadovo postą. Kongrese buvo surengtas posėdis dėl jo paskyrimo, Baltiesiems rūmams svarstant galimus karinius veiksmus prieš Sirijos režimą, savaitgalį tariamai panaudojusį cheminį ginklą.

