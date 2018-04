Po buvusio „Cambridge Analytica“ darbuotojo Chriso Wylie liudijimo apie maždaug 87 mln. „Facebook“ vartotojų duomenų nutekinimą per Donaldo Trumpo rinkimų kampaniją Jungtinėse Valstijose A. Nixas buvo pakviestas trečiadienį duoti parodymus parlamento komitete. Komiteto pirmininkas Damianas Collinas atmetė A. Nixo pasiteisinimą, kadangi „jam nepareikšti jokie baudžiamieji kaltinimai ir nepradėta jokia teisinė procedūra“. D. Collinsas antradienį sakė, kad jo vadovaujamas komitetas „nori išduoti jam oficialų šaukimą atvykti nurodytą dieną artimiausiu laiku“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.